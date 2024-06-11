В ДНР сообщили, что ВС РФ применили под Часовым Яром новые системы борьбы с дронами

Кадры штурма опорного пункта ВСУ на подступах к Часову Яру в Донбассе.

В их числе специальные насадки на автоматы Калашникова

ТАСС, 10 июня. Российские военные начали использовать новые средства борьбы с беспилотниками противника, в том числе специальные насадки на автоматы Калашникова. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

"Наши беспилотчики показали мне сейчас новые системы борьбы с дронами, в том числе и новые насадки на стандартное наше вооружение - это и наши автоматы Калашникова, и другие системы, которые позволяют обезопасить небо над нашими боевыми порядками и облегчают нам задачу по эвакуации с линии боевого соприкосновения наших ребят, получивших ранения. Интересные разработки. Я вижу, что "кулибины войны" работают прямо на линии боевого соприкосновения, как раз под Часовым Яром", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала.

Он добавил, что противник начал массовое применение поставляемых Западом беспилотников. По мнению Кимаковского, в ближайшие месяцы российским силам удастся нивелировать эту угрозу.

В начале мая в силовых структурах ДНР сообщили ТАСС, что украинские войска в Часовом Яре практически лишились возможности свободного подвоза резервных сил и боекомплекта.