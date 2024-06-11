Шойгу обсудил с вице-премьером Сербии противодействие вмешательству Запада

Шойгу обсудил с Вулиным противодействие вмешательству Запада в дела стран

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу обсудил с вице-премьером Сербии Александром Вулиным противодействие вмешательству Запада во внутренние дела стран, а также взаимодействие правоохранителей, сообщает пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

"Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу провел рабочую встречу с заместителем председателя правительства Республики Сербии Александром Вулиным. Обсужден широкий круг вопросов российско-сербского сотрудничества в области безопасности. Отдельное внимание уделено противодействию вмешательству стран Запада во внутренние дела суверенных государств, а также взаимодействию по линии правоохранительных органов и в области информационной безопасности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в начале беседы Шойгу поздравил Вулина с назначением на пост зампредседателя правительства Сербии.

"Дорожим сложившимися между нашими странами и народами отношениями. Ценим твердый настрой Белграда, направленный на развитие российско-сербского сотрудничества, несмотря на беспрецедентное давление со стороны Запада", - приводятся слова секретаря Совбеза РФ.