Войти
РИА Новости

Шойгу обсудил с вице-премьером Сербии противодействие вмешательству Запада

217
0
+1
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

Шойгу обсудил с Вулиным противодействие вмешательству Запада в дела стран

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу обсудил с вице-премьером Сербии Александром Вулиным противодействие вмешательству Запада во внутренние дела стран, а также взаимодействие правоохранителей, сообщает пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

"Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу провел рабочую встречу с заместителем председателя правительства Республики Сербии Александром Вулиным. Обсужден широкий круг вопросов российско-сербского сотрудничества в области безопасности. Отдельное внимание уделено противодействию вмешательству стран Запада во внутренние дела суверенных государств, а также взаимодействию по линии правоохранительных органов и в области информационной безопасности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в начале беседы Шойгу поздравил Вулина с назначением на пост зампредседателя правительства Сербии.

"Дорожим сложившимися между нашими странами и народами отношениями. Ценим твердый настрой Белграда, направленный на развитие российско-сербского сотрудничества, несмотря на беспрецедентное давление со стороны Запада", - приводятся слова секретаря Совбеза РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сербия
Персоны
Шойгу Сергей
Похожие новости
15.11.2010
Владимира Путина удивили чрезвычайностью
22.04.2008
Бе-200 покоряет Сардинию
31.01.2008
Европейские страны закупают российские противопожарные вертолеты и самолеты-амфибии
31.01.2008
МЧС РФ завершает поставку Португалии шести противопожарных вертолетов Ка-32
11.01.2008
ПЕРВЫЙ ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРАКТ
28.12.2007
Шойгу сообщил о подписании первого зарубежного контракта на поставку самолета Бе-200, планируется заключение еще нескольких
27.12.2007
МЧС РФ подписало контракт на поставку в Грецию самолетов Бе-200
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.06 04:40
  • 1855
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.06 04:16
  • 2
Мантуров ожидает приток специалистов в реальный сектор экономики после СВО
  • 11.06 01:50
  • 0
Ответ на "В США приготовились к "распаду России""
  • 10.06 23:36
  • 12
В США приготовились к "распаду России"
  • 10.06 22:31
  • 2
«Мангалы на колёсах»: в западной прессе ёрничают по поводу решётчатой защиты малогабаритной техники ВС РФ
  • 10.06 20:30
  • 29
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 10.06 18:52
  • 0
Ответ на "Втянут ли украинские F-16 в конфликт НАТО?"
  • 10.06 17:13
  • 2
Ушел из жизни Генеральный конструктор ОДК Александр Ивах
  • 10.06 16:09
  • 0
Втянут ли украинские F-16 в конфликт НАТО?
  • 10.06 15:36
  • 4
Владимир Путин высказался о китайской экономической модели. Российские эксперты сходятся во мнении, что она эффективнее американской (Гуаньча, Китай)
  • 10.06 15:04
  • 1
В России оценили наследника «Солнцепека»
  • 10.06 10:43
  • 11
МС-21 готовится к первому полету
  • 10.06 10:39
  • 0
МОТ не имеет права выполнять политические заказы отдельных государств
  • 10.06 10:11
  • 0
Эвентуальная угроза: Как Беларусь готовится купировать агрессию НАТО
  • 10.06 09:04
  • 7
О воинственности Германии.