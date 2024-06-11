Войти
РИА Новости

В зоне СВО успешно опробовали дрон-бомбардировщик "Голубь"

211
0
0
Дрон-бомбардировщик "Голубь"
Дрон-бомбардировщик "Голубь".
Источник изображения: © РИА Новоси

"Стратим": дрон-бомбардировщик "Голубь" успешно опробовали в зоне спецоперации

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Дрон-бомбардировщик "Голубь" успешно прошел опытно-боевую эксплуатацию в зоне спецоперации, сообщил РИА Новости представитель предприятия-разработчика БПЛА — компании "Стратим".

"Мы успешно опробовали его в зоне СВО, однажды "Голубь" просто завис над системой РЭБ противника, которая была против него бессильна", — рассказал он.

Московская компания "Стратим", основанная в 2022 году, специализируется на разработке и производстве ударных и разведывательных беспилотников. Ее костяк составляют выходцы из ведущих отечественных технических вузов, в том числе МАИ и МГТУ имени Баумана.

По словам собеседника агентства, у дрона есть сменный барабан с полезной нагрузкой на 12 ВОГов.

Другая особенность беспилотника заключается в том, что он сохраняет "зрение", когда оператор БПЛА отвлекается на бомбометание. При этом его основная цель — скопления живой силы, добавил представитель компании.

"Подобно тому как голубь, кружа над головами людей, доставляет им неприятности, этот беспилотник сбрасывает гранаты на пехоту противника", — пояснил он.

Уточняется, что БПЛА доработали по итогам опытно-боевой эксплуатации, сейчас готовится запуск его серийного производства.

"Голубя" представили на выставке HeliRussia-2024, которая проходит в Москве с 10 по 12 июня.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
МАИ
Проекты
БПЛА
Похожие новости
24.12.2008
Авиация - его судьба. Генеральному конструктору ОАО "Камов" Сергею Михееву - 70 лет
18.12.2008
Учебник по беспилотникам
20.02.2008
Беспилотники. Бесчеловечная авиация переживает "бум"
11.02.2008
"Трудноповреждаемый" беспилотник вертолетного типа разрабатывается в МАИ
31.01.2008
Борис Обносов: «Предприятия такого типа являются стратегическими лидерами рынка»
20.08.2007
Международные авиасалоны: упор на перспективные проекты Беспилотная авиация встает вровень с пилотируемой
13.04.2007
ОТ ИСТРЕБИТЕЛЕЙ ДО МЕЖПЛАНЕТНЫХ КОСМИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ У НПО имени С.А. Лавочкина богатая история и прекрасная перспектива
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.06 04:40
  • 1855
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.06 04:16
  • 2
Мантуров ожидает приток специалистов в реальный сектор экономики после СВО
  • 11.06 01:50
  • 0
Ответ на "В США приготовились к "распаду России""
  • 10.06 23:36
  • 12
В США приготовились к "распаду России"
  • 10.06 22:31
  • 2
«Мангалы на колёсах»: в западной прессе ёрничают по поводу решётчатой защиты малогабаритной техники ВС РФ
  • 10.06 20:30
  • 29
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 10.06 18:52
  • 0
Ответ на "Втянут ли украинские F-16 в конфликт НАТО?"
  • 10.06 17:13
  • 2
Ушел из жизни Генеральный конструктор ОДК Александр Ивах
  • 10.06 16:09
  • 0
Втянут ли украинские F-16 в конфликт НАТО?
  • 10.06 15:36
  • 4
Владимир Путин высказался о китайской экономической модели. Российские эксперты сходятся во мнении, что она эффективнее американской (Гуаньча, Китай)
  • 10.06 15:04
  • 1
В России оценили наследника «Солнцепека»
  • 10.06 10:43
  • 11
МС-21 готовится к первому полету
  • 10.06 10:39
  • 0
МОТ не имеет права выполнять политические заказы отдельных государств
  • 10.06 10:11
  • 0
Эвентуальная угроза: Как Беларусь готовится купировать агрессию НАТО
  • 10.06 09:04
  • 7
О воинственности Германии.