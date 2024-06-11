В зоне СВО успешно опробовали дрон-бомбардировщик "Голубь"

"Стратим": дрон-бомбардировщик "Голубь" успешно опробовали в зоне спецоперации

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Дрон-бомбардировщик "Голубь" успешно прошел опытно-боевую эксплуатацию в зоне спецоперации, сообщил РИА Новости представитель предприятия-разработчика БПЛА — компании "Стратим".

"Мы успешно опробовали его в зоне СВО, однажды "Голубь" просто завис над системой РЭБ противника, которая была против него бессильна", — рассказал он.

Московская компания "Стратим", основанная в 2022 году, специализируется на разработке и производстве ударных и разведывательных беспилотников. Ее костяк составляют выходцы из ведущих отечественных технических вузов, в том числе МАИ и МГТУ имени Баумана.

По словам собеседника агентства, у дрона есть сменный барабан с полезной нагрузкой на 12 ВОГов.

Другая особенность беспилотника заключается в том, что он сохраняет "зрение", когда оператор БПЛА отвлекается на бомбометание. При этом его основная цель — скопления живой силы, добавил представитель компании.

"Подобно тому как голубь, кружа над головами людей, доставляет им неприятности, этот беспилотник сбрасывает гранаты на пехоту противника", — пояснил он.

Уточняется, что БПЛА доработали по итогам опытно-боевой эксплуатации, сейчас готовится запуск его серийного производства.

"Голубя" представили на выставке HeliRussia-2024, которая проходит в Москве с 10 по 12 июня.