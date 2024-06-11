В Бразилии заложили второй фрегат нового поколения

На верфи Thyssenkrupp Estaleiro Brasil Sul в Итажаи (штат Санта-Катарина) заложили второй фрегат класса "Тамандаре", предназначенный для ВМС Бразилии.

Как уточняет Naval News, программа производства фрегатов класса "Тамандаре" считается самым инновационным проектом военно-морского строительства в Бразилии. Корабли разработаны на базе немецкой линейки MEKO в рамках соглашения о передаче технологий с компанией ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS). В 2020 году TKMS подписала соглашение о приобретении верфи в Итажаи, где в настоящее время над производством фрегатов типа "Тамандаре" трудятся около 1300 человек.

Закладка второго фрегата класса "Тамандаре", Бразилия ThyssenKrupp Marine Systems

"Строительство самого современного фрегата для Бразилии не только подчеркивает наши амбиции в области международного рынка надводных кораблей, но и помогает укрепить наши отношения во всей Южной Америке", – отметил гендиректор TKMS Оливер Буркхард.

Говоря об экспортных успехах, представители немецкой компании напомнили, что в конце 2023 года в рекордные сроки был сдан третий фрегат, построенный в Александрии в сотрудничестве с TKMS для ВМС Египта. Тогда же спустили на воду четвертый корабль этой серии.

На конец 2022/2023 финансового года портфель заказов TKMS составил около 13 млрд евро.

Головной фрегат "Тамандаре" заложили на верфи в Итажаи в марте 2023 года. Предполагается, что его спустят на воду в этом году, а в строй введут к концу 2025-го. К декабрю 2029 года бразильский флот должен получить остальные три корабля.

За основу проекта "Тамандаре" взят немецкий фрегат класса MEKO A100. По данным бразильских ВМС, фрегаты класса "Тамандаре" станут универсальными эскортными кораблями высокой боевой мощи, способными противостоять многочисленным угрозам и предназначенными для обеспечения безопасности морских перевозок. Кроме того, их собираются задействовать в патрульных миссиях с акцентом на защиту экономической деятельности, в основном – нефтедобывающей и рыбопромысловой отраслей.

Новые корабли получат водоизмещение 3455 тонн, длина корпуса составит 107,2 метра. Экипаж – 136 человек. Их вооружат системами ПВО "Си Цептор" (Sea Ceptor) и MM40 "Экзосет" от MBDA, 76-мм артустановками, торпедами и дистанционно управляемыми боевыми модулями с 12,7-мм пулеметами.