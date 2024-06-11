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ЦАМТО

Thales поставит вторую систему ПВО CM200 ВС Украины

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РЛС GM200
Трехкоординатная мобильная РЛС обнаружения воздушных целей ThalesRaytheonSystems Ground Master 200 (GM200).
Источник изображения: Thales (via Jane's)

ЦАМТО, 10 июня. Минобороны Украины при посредничестве Министерства вооруженных сил Франции подписало с компанией Thales контракт на поставку второй комплексной системы ПВО.

В состав мобильной системы ПВО малой дальности CM200 (ControlMaster 200) входят РЛС Ground Master 200, система радиосвязи, центр управления ПВО ControlView вместе с переносными терминалами управления огнем.

Министерство обороны Украины приняло решение о приобретении второй системы CM200 по итогам применения первой, которая была поставлена ВС Украины в 2023 году.

CM200 позволяет одновременно обнаруживать и сопровождать цели на малой и большой высоте. Она обеспечивает координацию действий средств противовоздушной обороны от систем ближнего действия (VSHORAD) до систем расширенной малой дальности (E-SHORAD).

Ground Master 200 представляет собой мобильную многофункциональную трехкоординатную РЛС S-диапазона, обеспечивающую обнаружение воздушных целей, включая истребители, вертолеты, управляемые и крылатые ракеты, БЛА, на дальностях до 250 км и высотах до 24 км. Станция осуществляет целеуказание на дальностях до 100 км. Как заявлено, Ground Master 200 быстрее формирует трассы и более длительное время сохраняет их, обеспечивая максимальную осведомленность о воздушной обстановке.

Данные предоставляются системе командования и боевого управления ControlView, которая обрабатывает радиолокационную информацию в режиме реального времени, оценивает угрозы, одновременно распределяет цели для поражения по огневым подразделениям через терминалы.

Как заявил исполнительный вице-президент Thales по наземным и воздушным системам Эрве Дамманн, вторая заказанная система позволит усилить ПВО Украины.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Франция
Компании
Thales
Проекты
БПЛА
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