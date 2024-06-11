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Известия.ru

Литовкин усомнился в способности Украины запустить КАБ в серийное производство

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Военный эксперт Литовкин: Украина не сможет запустить КАБ в серийное производство

Украина способна создать корректируемые авиабомбы (КАБ), однако у нее не получится запустить их в серийное производство. Об этом 10 июня «Известиям» заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Накануне начальник авиации командования воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Голубцов сообщил, что Украина якобы через несколько недель начнет испытания корректируемых авиабомб собственного производства.

«На Украине есть инженеры, есть техники, которые способны создать такие бомбы. Но вопрос в другом — могут ли они запустить это в серийное производство? Промышленность на Украине разрушена, и сколько они таких бомб сделают? Ну десяток, ну два. А чтобы сотнями — очень в этом сомневаюсь, потому что у них для этого нет ни материалов, ни промышленности. И конечно, положение ВСУ это не изменит. Ситуацию на фронте уже ничего не изменит», — указал Литовкин.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» Кирилл Ольков рассказал, что российские артиллеристы нанесли удары по позициям ВСУ на южнодонецком фронте при помощи реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган».

Накануне Минобороны РФ сообщило, что ВС России поразили пункты дислокации операторов ударных БПЛА ВСУ и наемников. В министерстве рассказали, что с начала спецоперации армия РФ уничтожила 610 самолетов, 276 вертолетов, 25 463 беспилотника, 528 зенитных ракетных комплексов, 16 304 танка и других бронированных машин, 1331 боевую машину РСЗО, 10 240 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22 387 единиц военной автомобильной техники, принадлежавшей ВСУ.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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