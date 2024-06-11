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Известия.ru

В Москве впервые представили беспилотный вертолет Hunter для борьбы с дронами

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

На выставке HeliRussia-2024, которая проходит в МВЦ «Крокус экспо» в Москве с 10 по 12 июня, впервые представили модернизированный ударный вертолет Hunter, вооруженный авиаракетами и способный уничтожать морские дроны.


Разведывательно-ударный беспилотный комплекс был разработан белорусской компанией «КБ Беспилотные Вертолеты», он включает в себя два беспилотных вертолета Hunter, наземную станцию управления, транспортное средство наземного обеспечения и две транспортные платформы, говорится на сайте компании.

Вертолет способен в любое время суток уничтожать надводные дроны, малоскоростные воздушные цели, бронированную технику и живую силу противника. Кроме того, он оборудован комплексом авионики, который обеспечивает автоматическое выполнение миссии и управления боевой полезной нагрузкой.

Максимальная взлетная масса вертолета составляет 750 кг, полезная нагрузка — 200 кг. Продолжительность полета Hunter — 6 часов, дальность — 150 км.

Помимо разведывательно-ударного беспилотного комплекса на выставке представили беспилотник-бомбардировщик «Голубь», способный в автоматическом режиме распознавать пехоту с помощью нейросети. Дрон оснащен системой командной связи, благодаря чему он не подвержен воздействию систем радиоэлектронной борьбы. Также на HeliRussia представлен легкий разведывательный беспилотный летательный аппарат «Воробей», работающий на нестандартных частотах.

Ранее в этот день генеральный директор «Рособоронэкспорта» (входит в госкорпорацию «Ростех») Александр Михеев сообщил, что компания поставит свыше 170 вертолетов более чем в 20 стран, в том числе боевой разведывательно-ударный Ка-52Э, боевой Ми-28НМЭ, военно-транспортные Ми-171Ш и транспортно-боевые Ми-35М и Ми-35П. Они также представлены на HeliRussia-2024.

На международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia продемонстрированы мировые достижения всего спектра продукции и услуг вертолетной индустрии. Организатором мероприятия является Минпромторг России.

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