В Госдуме назвали F-16 законной целью ВС РФ в случае участия в боевых вылетах

Картаполов: F-16 станут законной целью ВС РФ в случае участия в боевых вылетах

Истребители F-16 и аэродромы за пределами территории Украины, на которых они могут находиться, станут законной целью для российской армии, если будут принимать участие в боевых вылетах. Об этом в понедельник, 10 июня, заявил глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов.

«Если они не будут использоваться по прямому предназначению, то не будут (целью для Вооруженных сил РФ. — Ред.), а вот если они будут принимать участие в боевых вылетах, то, безусловно, будут. Включая и аэродромы, на которых они базируются, со всеми вытекающими последствиями», — поделился он с «РИА Новости».

По словам Картаполова, претензий не будет, если истребители будут находиться на аэродромах за пределами Украины на хранении, а вылетать с украинских баз.

«А вот если они взлетают с аэродромов какой-то страны, заходят в воздушное пространство Украины, пускают ракеты и возвращаются туда, то это законная цель», — добавил глава комитета.

Ранее в этот день начальник авиации командования воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Голубцов заявил, что некоторые из американских истребителей F-16, которые западные страны передадут Украине, планируется разместить на авиабазах за ее пределами. Он уточнил, что такая мера позволит армии постоянно поддерживать готовыми к вылетам определенное количество истребителей.

Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов 4 июня в разговоре с «Известиями» рассказал, что Россия будет сбивать истребители F-16, когда они появятся у Киева. Он напомнил, что эти самолеты Украине передадут Норвегия, Бельгия, Дания и Нидерланды. Последние не запрещают ВСУ использовать эти истребители для ударов по территории РФ.

Президент России Владимир Путин еще 28 марта заявил, что поставка F-16 на Украину не поменяет положения дел на поле боя. Эти истребители также будут законной целью для РФ, если их станут запускать из третьих стран.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.