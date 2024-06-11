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ЦАМТО

Украина разместит часть истребителей F-16 за границей

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Президент Украины Владимир Зеленский и временно исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте осматривают истребители F-16 на авиабазе Эйндховен
Президент Украины Владимир Зеленский и временно исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте осматривают истребители F-16 на авиабазе Эйндховен.
Источник изображения: © AP Photo / Peter Dejong

ЦАМТО, 10 июня. Украина разместит часть истребителей F-16 за границей. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил начальник авиации Командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов. Его цитирует "Страна.ua".

"Некоторые из них останутся в тех центрах, где готовят наших пилотов и авиационный персонал. Есть определенное количество самолетов, которые будут храниться на безопасных авиабазах, не на Украине, для того, чтобы они здесь не были мишенями", – сказал он.

С.Голубцов добавил, что самолеты за границей будут резервом на случай необходимости в замене неисправных истребителей.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
F-16
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