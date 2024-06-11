Румыния модернизирует танки ТR-85

Источник изображения: topwar.ru

Хотя Румыния была членом Варшавского договора, созданного СССР, она пыталась добиться определенной самостоятельности в военной сфере, разрабатывая собственные модификации советских основных танков, в основном Т-54/55 и Т-72. Последним примером этого является модернизированный танк TR-85M1 Bizonul.

Модернизация семейства Т-54/Т-55 была явно более успешной. На базе Т-55 были разработаны в Румынии танки TR-580, TR-77-580 и, наконец, TR-85. Всего было выпущено около 600 единиц этих танков вместе со специализированными версиями.

В настоящее время планируется модернизировать в общей сложности 108 танков TR-85. Они должны быть доведены до стандарта ТР-85М1Р. Вполне возможно, что модернизированы будут как TR-85M1 Bizonul, так и устаревшие ТР-85, батальон которых остается на вооружении румынской армии. Если это произойдет, то в Сухопутных войсках Румынии параллельно будут функционировать два варианта этой бронетехники: TR-85R и TR-85M1R. Модернизацию планируют провести в два этапа – на каждом по 54 танка.

Программа модернизации предполагает замену элементов электроники бронемашины, системы управления огнем, электрической системы, новую систему пожаротушения, стабилизацию башенной системы и главного вооружения. Кроме того, будут модернизированы приборы наблюдения и прицеливания, используя современную тепловизионную камеру для наводчика. Замене также подлежат системы связи, которые должны обеспечивать безопасную, зашифрованную связь с машинами.