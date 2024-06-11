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ЦАМТО

Турция получит новые истребители F-16V Блок.70 "Вайпер"

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Изображение истребителя Lockheed Martin F-16C/D Block 70/72 (F-16V)
Изображение истребителя Lockheed Martin F-16C/D Block 70/72 (F-16V).
Источник изображения: Lockheed Martin

ЦАМТО, 10 июня. Минобороны Турции в рамках американской программы "Иностранные военные продажи" (FMS) получит истребители F-16C/D Блок.70 "Вайпер" компании Lockheed Martin, закупка которых длительное время блокировалась.

Официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер на пресс-конференции 6 мая объявил, что правительственные письма о предложении и принятии предложения (Letters of Offer and Acceptance – LOA) подписаны. Таким образом, соглашение на поставку самолетов заключено.

Посол США в Турции Джеффри Флэйк по данному случаю заявил, что "сегодня Турция сделала важный шаг вперед по закупке истребителей последнего поколения F-16 Блок.70 и модернизации имеющегося парка F-16. Это хороший шаг для национальной безопасности США, национальной безопасности Турции и оперативной совместимости в рамках НАТО. Спасибо за тяжелую работу".

Как уже сообщал ЦАМТО, правительство Турции обратилось к США с запросом о возможности продажи в рамках программы FMS 40 новых истребителей F-16 и модернизации 79 состоящих на вооружении самолетов F-16 до "V"-конфигурации. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс США о возможности реализации этой программы 26 января 2024 года. Полная стоимость заказа может составить 23 млрд. долл.

Запрос включал поставку 32 самолетов F-16C Блок.70, 8 самолетов F-16D Блок.70, 48 двигателей F110-GE-129D (40 установленных, 8 запасных), 16 усовершенствованных авиационных подвесных контейнеров AN/AAQ-33 "Снайпер ATP", 952 УР AIM-120C-8 AMRAAM класса "воздух-воздух" или аналогичных, 864 бомб малого диаметра GBU-39/B Increment 1 (SDB-1), 96 высокоскоростных противорадиационных ракет AGM-88B (HARM), 96 усовершенствованных ПРЛР AGM-88E AARGM, 1401 УР AIM-9X Блок.2 "Сайдуиндер" класса "воздух-воздух", 12 инертных свободнопадающих бомб MK82, 850 хвостовых комплектов наведения KMU-556 Joint Direct Attack Munion (JDAM) для GBU-31, 200 хвостовых комплектов наведения KMU-557 JDAM для GBU-31v3, 384 хвостовых комплекта наведения KMU-559 JDAM для GBU-32, другого связанного с проектом оборудования и услуг.

Как было заявлено, новые и прошедшие ремонт с модернизацией истребители позволят Турции получить парк современных многоцелевых боевых самолетов, которые обеспечат защиту национального воздушного пространства, участие в операциях НАТО по обеспечению региональной безопасности и защите союзников по НАТО, а также совместимость с ВС США и НАТО.

Напомним, что в октябре 2021 года правительство Турции уже запрашивало у США закупку 40 новых F-16 в конфигурации Блок.70/72 "Вайпер" и пакетов модернизации до "V"-конфигурации 79 имеющихся F-16 Блок.50/50+ "Файтинг Фалкон". Сделка тогда оценивалась в 6 млрд. долл., а также предусматривала поставку 900 ракет класса "воздух-воздух" и 800 авиабомб.

В середине мая 2023 года ВВС Турции получили первый F-16 Блок.30, который был модернизирован с помощью разработанного местной Turkish Aerospace Industries (TUSAS) комплекта по проекту Ozgur (переводится как "бесплатный"). Модернизированные Ozgur F-16 теперь могут применять боеприпасы местного производства, к чему турецкая оборонная промышленность стремилась в течение продолжительного времени.

Хотя модернизация Ozguг, в первую очередь, предназначена для применения к F-16 версий Блок.30 и Блок.40, сообщалось, что потенциально такой комплект также может быть применен и в парке самолетов F-16 Блок.50 в случае, если Конгресс США заблокирует передачу комплектов модернизации "Вайпер".

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AIM-9
AMRAAM
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