В Москве показали дрон-бомбардировщик "Голубь", распознающий пехоту с помощью нейросети

Новый дрон также оснащен системой командной связи, благодаря которой не подвержен воздействию систем радиоэлектронной борьбы

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат для бомбометания коптерного типа "Голубь", способный в автоматическом режиме распознавать пехоту с помощью нейросети, представили на выставке HeliRussia-2024 в Москве. Об этом ТАСС сообщили в конструкторском бюро "Стратим".

"Мы впервые представили на выставке бомбардировщик "Голубь", оснащенный полезной нагрузкой в виде выстрелов ВОГ в количестве 12 штук, либо одной мины 82-мм по выбору оператора. Они удобно закреплены в барабане внизу аппарата. Соответственно, дрон может с помощь технологии машинного зрения фокусироваться по камере для того, чтобы осуществить бомбометания. Когда оператор зависает над объектом интереса и начинает думать, как применить полезную нагрузку, дрон очень часто сдувает ветром. Здесь же дрон без участия оператора зависает над конкретным квадратом по камере. Также "Голубь" способен в автоматическом режиме распознавать пехоту - людей в военной форме, с оружием - при помощи нейросети", - рассказали в организации.

Новый дрон оснащен системой командной связи, благодаря которой не подвержен воздействию систем радиоэлектронной борьбы. "Дрон оснащен нашей системой командной связи, работающей в частотном диапазоне, который не глушится. Мы летали на "Голубе" над работающими системами радиоэлектронной борьбы и сбрасывали ВОГи прямо на них. РЭБ никак не мог противодействовать аппарату, потому что сейчас такие частоты не подавляются", - отметили в КБ.

По словам собеседника ТАСС, "Голубь" уже используется в зоне СВО. "Мы сейчас ставим дрон в серийное производство. Аппарат уже применяется в тестовом режиме в зоне спецоперации и успешно себя показывает", - подчеркнули в "Стратим".

Аппарат оснащен полезной нагрузкой до 6 кг. На "Голубе" установлена поворотная камера, которая позволяет использовать одну камеру для пилотирования и сброса.

Дальность полета дрона - до 10 км. Высота полета - 500 м. Скорость полета - от 40 км/ч.