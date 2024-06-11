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ТАСС

В Москве показали работающий на нестандартных частотах легкий дрон-разведчик "Воробей"

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Легкий разведывательный дрон "Воробей"
Легкий разведывательный дрон "Воробей".
Источник изображения: Екатерина Адамова/ ТАСС

Он обладает устойчивостью к воздействию средств радиоэлектронной борьбы противника

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Легкий разведывательный дрон "Воробей", работающий на нестандартных частотах, впервые представили на выставке HeliRussia-2024 в Москве. Об этом ТАСС сообщили в конструкторском бюро "Стратим".

"Воробей" - дрон, которого все долго ждали. Он уже эксплуатируется в зоне СВО и ставится в серийное производство. Это условный аналог разведывательного дрона типа Mavic, который все закупают для зоны СВО в огромных количествах. Это самый сложный наш дрон с точки зрения конструкции: в нем применены передовые решения, чтобы сделать аппарат маленьким и компактным. В частности, у "Воробья" складные лопасти винтов, складные лучи и антенны. Он складывается в небольшой квадратик для транспортировки", - рассказали в организации.

Одним из главных преимуществ дрона является устойчивость к воздействию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника. "Воробей" предназначен для разведки, корректировки и наведения. Он работает на нестандартных частотах и, в отличие от дронов Mavic, не глушится системами радиоэлектронной борьбы, не имеет No Fly Zones, не отдает местоположения оператора, не требует перепрошивки и не может быть отключен производителем дистанционно, если неудачно перепрошили", - подчеркнули в "Стратим".

Управление "Воробьем" можно осуществлять при помощи смартфона. "У дрона есть свой пульт - это простота использования. Кроме того, есть специальное крепление, куда устанавливается мобильный телефон и можно летать просто с мобильного. Этот функционал очень нужен на фронте", - отметили в организации.

Дальность полета дрона - до 10 км. Скорость полета - 80 км/ч. 

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Страны
Россия
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