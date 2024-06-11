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Рогозин рассказал о «дрономании» в оборонном секторе

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости.

Рогозин раскритиковал бессистемное производство дронов в России

Многие предприятия оборонного сектора России увлеклись производством беспилотников, но бессистемный выпуск создает хаос в этой области. С критикой сферы выступил сенатор от Запорожской области, бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что вместо того, чтобы выбрать из множества разработчиков несколько центров компетенций по отдельным узлам дронов, добиваясь снижения цены, импортозамещения и универсализации решений, «мы загрузили всех одной и той же проблемой и эти все стали делать все, вместо того чтобы сконцентрироваться на том, что у них лучше всего получается».

По словам Рогозина, в конфликте одержат победу не дроны, а овладевшие инновациями люди. Сенатор подчеркнул, что массовое производство FPV-дронов не повлияет на общий ход боевых действий, а дроны-камикадзе не заменят артиллерию. «Увлечение дрономанией не должно затмить главную задачу, которая поможет нам разрушить вражеский фронт, — комплексное применение дронов вкупе с разными видами вооружений и особенно дальнобойным ракетным оружием», — рассказал он.

В конце мая стало известно, что российские FPV-дроны «Упырь» начали серийно поставлять в войска Центрального военного округа.

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