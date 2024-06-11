В России высказались о планах Украины испытать собственные корректируемые бомбы

Военный эксперт Дандыкин усомнился, что Украина произведет корректируемые бомбы

Корректируемые авиабомбы украинского производства, возможно, будут представляют угрозу, поскольку их могут начать применять с помощью поставляемых Западом истребителей, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Сомневаюсь, что это будут именно украинские бомбы: и коррекция, и вывод на спутники будут осуществляться с помощью Запада. Ну крылья Украина может придумать. Это как с надводными дронами, они дают свои названия, но не более, — заметил военный эксперт. — Тем не менее, относиться к этому нужно серьезно, потому что самолеты Запад все-таки поставляет».

Дандыкин объяснил, что ракеты, запускаемые с истребителей, достаточно дорогостоящие, потому возникла потребность в более бюджетном решении. Таким и могут стать корректируемые авиабомбы.

«У наших летчиков и специалистов противовоздушной обороны станет больше работы», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее начальник авиации командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВС ВСУ) Сергей Голубцов сообщил, что Украина планирует испытать корректируемые авиабомбы (КАБ) собственного производства. Голубцов добавил, что в настоящее время авиация ВСУ использует КАБ западного производства.