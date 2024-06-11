Азаров: безвозвратные потери Украины на передовой превысили 500 тыс. человек

Экс-премьер Украины отметил, что за 2021-2023 годы рождаемость в стране сократилась почти в два раза

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Безвозвратные потери Украины на фронте достигли более полумиллиона человек, заявил бывший премьер-министр страны (2010-2014) Николай Азаров.

"Безвозвратные потери Украины на фронте превысили полмиллиона человек. Точка невозврата - миллион человек. До этой цифры не так много, как некоторым кажется. Именно после этой цифры украинцы будут не в состоянии самовосстановиться", - написал он в Telegram-канале.

По словам Азарова, в настоящее время проявляются негативные последствия вооруженного конфликта для следующего поколения украинцев: в частности, за 2021-2023 годы рождаемость в стране сократилась почти в два раза. Все это, пишет экс-премьер, может привести к тому, что "в 2035-2037 годах доля возрастной группы населения до 18 лет составит 12-15% по сравнению с 25% в 1993 году" и в следующем поколении родится еще меньше детей.

Другой проблемой для Украины Азаров считает массовый выезд украинок от 18 до 34 лет за границу. "Чем дольше будет продолжаться конфликт, тем сильнее будет разрастаться демографическая яма на Украине", - подытожил он.

О демографическом кризисе на Украине давно говорят многие политики и эксперты. Ранее ректор Киевской школы экономики Тимофей Брик сообщил, что население Украины за последнее время сократилось с 36 млн до 25 млн человек. Местные аналитики отмечают нехватку рабочих рук в различных отраслях экономики. В частности, как сообщил в феврале член комитета Верховной рады по вопросам финансов и таможенной политики Алексей Леонов, число работников, занятых в частном секторе, за последние два года сократилось почти на 40%.