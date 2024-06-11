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ТАСС

Лавров поблагодарил Ван И за решение Китая не участвовать в швейцарской встрече по Украине

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Она не учитывает текущих реалий, сообщили в МИД РФ

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с главой МИД КНР Ван И выразил признательность Пекину за решение не участвовать в швейцарской конференции по Украине, которая не учитывает текущих реалий. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства по итогам встречи глав МИД РФ и КНР на полях совещания министров иностранных дел (СМИД) БРИКС в Нижнем Новгороде.

"Сергей Викторович Лавров выразил признательность китайским партнерам за сбалансированную и последовательную линию по кризису вокруг Украины, в русле которой в Пекине было принято решение не направлять своих представителей на запланированную в Швейцарии "мирную конференцию", не предполагающую равноправного участия России и справедливого учета всех мирных инициатив и текущих реалий", - информировали в ведомстве.

В дипведомстве отметили, что министры дали высокую оценку развитию двусторонних отношений стратегического партнерства на фоне усиливающейся глобальной турбулентности. "Рассмотрен ход реализации договоренностей, достигнутых лидерами двух стран по итогам пекинского саммита в мае этого года, в том числе касающихся актуальных вопросов развития практического взаимодействия", - добавили в министерстве.

В МИД РФ информировали, что состоялся обстоятельный обмен мнениями о текущем положении дел и перспективах дальнейшего развития БРИКС. "Лавров выразил признательность китайской стороне за поддержку нашего председательства в объединении. Министры констатировали, что новые возможности для этого диалогового формата открываются в связи со вступлением в БРИКС новых государств, способных обеспечить дальнейшее укрепление объединения на международной арене", - указали в дипведомстве.

Главы внешнеполитических ведомств, как сообщили в МИД РФ, выразили готовность наращивать взаимную координацию в ООН и ее Совете Безопасности, ШОС, БРИКС, "Группе двадцати", АТЭС и других ключевых международных организациях и диалоговых механизмах. "Кроме того, министры предметно обсудили вопросы обеспечения безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе с учетом линии США по созданию там закрытых военно-политических структур, имеющих антироссийскую и антикитайскую направленность. Были затронуты отдельные аспекты новой структуры безопасности в Евразии на фоне стагнации евроатлантических механизмов", - сообщили на Смоленской площади.

В дипведомстве констатировали, что беседа прошла в традиционно доверительном и конструктивном ключе. 

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