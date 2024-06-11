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Военное обозрение

Полковник армии США рассказала о якобы применении несколько месяцев назад ЗРК Patriot по самолёту ДРЛОиУ А-50 ВКС РФ над Азовским морем

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Источник изображения: topwar.ru

Российский самолет дальнего радиолокационного наблюдения и управления А-50, якобы сбитый в январе этого года над Азовским морем, был поражен зенитной ракетой американского комплекса ПВО Patriot. С таким заявлением выступила помощник начальника штаба 10-й армии США Розанна Клементе.

Полковник армии США в интервью пояснила принцип охоты ЗРК на российские самолеты, которому украинцев обучили американцы. По ее словам, переданные Киеву зенитные комплексы Patriot используются как для защиты некоторых объектов, так и в качестве «кочующих» вдоль фронта. Именно один из таких комплексов устроил засаду на российский самолет ДРЛОиУ А-50, действовавший над Азовским морем.

Самолет был поражен зенитной ракетой с активной ГСН, от которой после захвата цели уйти нереально. Другие подробности Клементе не раскрыла, но отметила, что к уничтожению других российских самолетов также причастны американские ЗРК. Тактика охоты на самолеты, придуманная в США, постоянно совершенствуется и доводится до союзников, в том числе Украины.

Отметим, что о якобы поражении российского А-50 над Азовским морем активно сообщали украинские ресурсы, подтверждения от российского Минобороны не поступало. Согласно сообщениям, в середине января над акваторией моря были поражены А-50 и Ил-22М, который сумел сесть в Анапе.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
А-50 ДЛРО
Ил-22
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