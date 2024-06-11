В Москве представили вертолетного "убийцу" морских дронов Hunter

В Москве впервые представили модернизированный ударный вертолет Hunter
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Модернизированный ударный вертолёт Hunter, способный бороться с морскими дронами, впервые представили на выставке HeliRussia-2024 в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости.
По его словам, максимальная взлетная масса вертолета комплекса Hunter - 750 килограммов, полезная нагрузка- 200 килограммов, продолжительность полёта - 6 часов на крейсерском скорости, дальность полёта - 150 километров.
Чудаков отметил, что беспилотные вертолеты компании за 27 лет работы поставлялись в 20 зарубежных стран, в том числе государствам Персидского заливам и Африки, интересовалась ими и Россия.
Комплекс Hunter состоит из двух беспилотных вертолетов, наземной станции управления, станции наземного обеспечения полётов и двух транспортных платформ.
На вооружении вертолетов - турель калибра 7,62 мм, 2 пусковые установки под 8 неуправляемых ракет, а также 16 противотанковых авиабомб.