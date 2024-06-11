В Москве представили вертолетного "убийцу" морских дронов Hunter

Модернизированный беспилотный вертолет Hunter, предназначенный для борьбы с морскими дронами, представлен на выставке в Москве.

В Москве впервые представили модернизированный ударный вертолет Hunter

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Модернизированный ударный вертолёт Hunter, способный бороться с морскими дронами, впервые представили на выставке HeliRussia-2024 в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости.

"На выставке Helirussia мы впервые в России представляем вторую версию нашего разведывательно-ударного комплекса Hunter. Вертолёт получил полностью новую механику и электронику. В том числе новый софт БПЛА заточен на поиск и уничтожение надводных морских дронов", - рассказал РИА Новости главный конструктор предприятия-разработчика данного комплекса КБ "Беспилотные вертолеты" (Белоруссия) Владимир Чудаков.

По его словам, максимальная взлетная масса вертолета комплекса Hunter - 750 килограммов, полезная нагрузка- 200 килограммов, продолжительность полёта - 6 часов на крейсерском скорости, дальность полёта - 150 километров.

Чудаков отметил, что беспилотные вертолеты компании за 27 лет работы поставлялись в 20 зарубежных стран, в том числе государствам Персидского заливам и Африки, интересовалась ими и Россия.

Комплекс Hunter состоит из двух беспилотных вертолетов, наземной станции управления, станции наземного обеспечения полётов и двух транспортных платформ.

На вооружении вертолетов - турель калибра 7,62 мм, 2 пусковые установки под 8 неуправляемых ракет, а также 16 противотанковых авиабомб.