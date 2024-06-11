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ТАСС

СМИ: в Африке воспринимают конфликт на Украине как противостояние РФ с Западом

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Подготовка ко II Cаммиту и форуму Россия - Африка
Подготовка ко II Cаммиту и форуму Россия - Африка.
Источник изображения: © РИА Новости Александр Гальперин

По данным Jeune Afrique, лидеры африканских стран не воспринимают Россию как "угрозу", считая, что продолжающийся украинский конфликт "не их война"

ПРЕТОРИЯ, 10 июня. /ТАСС/. Африка рассматривает конфликт на Украине скорее как противостояние России с Западом и не согласна с распространенной в западных странах точкой зрения. Такое мнение выразил французский журналист и главный редактор журнала Jeune Afrique Франсуа Судан.

"Африканская позиция по этому конфликту (на Украине - прим. ТАСС) не изменилась, даже усилилась: подавляющее большинство политиков и представителей общественного мнения считают, что это не война за демократические ценности <...>, а война между Россией и Западом", - утверждает Судан. По его словам, лидеры африканских стран не воспринимают Россию как "угрозу", считая, что продолжающийся украинский конфликт "не их война".

Как отмечает журнал, состоявшийся на прошлой неделе визит министра иностранных дел Сергея Лаврова в Африку стал "дипломатической победой" России. Задачей министра, как считает Франсуа Судан, было призвать африканские страны бойкотировать конференцию по Украине, которую Швейцария рассчитывает провести 15-16 июня. По мнению журналиста, Лавров в этом преуспел, так как "похоже, что к нему прислушались в этом вопросе".

На прошлой неделе Лавров посетил Гвинейскую Республику, Республику Конго, Буркина-Фасо и Республику Чад, причем в последних двух странах российский министр побывал впервые.

На конференцию по Украине Берн пригласил более 160 делегаций. По сообщению швейцарских властей, РФ не входит в число приглашенных. Президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет напрашиваться на участие в конференции, если страну не хотят там видеть. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, проведение такого форума в Швейцарии - "путь в никуда", поскольку Москва не видит желания Запада вести дело по-честному. В России при этом неоднократно подчеркивали, что Москва никогда не отказывалась от мирного урегулирования конфликта с Киевом. 

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Страны
Буркина-Фасо
Гвинея
Конго
Россия
Судан
Украина
Чад
Швейцария
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
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