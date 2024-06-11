НАТО поддержало разработку автономных боевых роботов

НАТО поддержал разработку компанией ARX Robotics автономных боевых роботов

НАТО поддержало разработку немецкой компанией ARX Robotics автономных боевых роботов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Компания получила инвестиции в размере 9 миллионов евро, из которых на НАТО приходится более половины.

По словам гендиректора ARX Robotics Марка Витфельда, в настоящее время государства альянса не готовы к войне роботов, тогда как европейским армиям необходимы беспилотные системы. «Эти системы должны быть простыми в производстве, децентрализованными и пригодными для развертывания в критических количествах», — уточнил руководитель.

Ранее гендиректор компании «Гумич» Александр Гаврилов сообщил, что возглавляемое им предприятие при участии госкорпорации «Ростех» создало роботизированную гусеничную платформу с противотанковым ракетным комплексом (ПТРК).