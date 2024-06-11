Глава "Рособоронэкспорта" прокомментировал место РФ в оружейном рейтинге SIPRI

Москва. 10 июня. ИНТЕРФАКС - Глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев заявил, что РФ не придает значения данным исследовательских институтов о том, что Париж обошел Москву по объемам поставок вооружения на международном рынке.

"Что касается докладов SIPRI и соревнований за место в рейтинге мировой торговли оружием, то сейчас совсем не время для этого. Российская промышленность имеет первоочередную задачу - обеспечение Вооруженных сил страны",- сказал Михеев "Интерфаксу" на выставке HeliRussia 2024. Так он прокомментировал мартовский доклад Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), согласно которому Россия заняла третье место среди крупнейших экспортёров оружия в мире, уступив вторую позицию Франции, а лидером по-прежнему остаются США.

"Мы активно работаем с иностранными партнерами над тем, чтобы портфель заказов компании держался на стабильно высоком уровне. Только в 2023 году мы подписали контрактных документов на сумму более 12 млрд долларов, в том числе и на новейшие образцы российской военной техники. В настоящий момент портфель заказов составляет около 55 млрд. долларов",- сообщил глава "Рособоронэкспорта"