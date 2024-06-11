МИД России направил Армении ноту протеста из-за передачи помощи ВСУ

ЦАМТО, 10 июня. МИД России направил ноту протеста МИД Армении в связи с передачей помощи на нужды ВСУ в ходе посещения Бучи делегацией Еревана.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В связи с передачей помощи на нужды ВСУ и сделанными там недопустимыми высказываниями в адрес России направили ноту протеста в МИД Армении. От такого деятеля, как Тигран Тер-Маргарян – соратника председателя прозападной партии "Республика" Арама Саркисяна, мы иного и не ждали. Прискорбно, что с этим солидаризируются армянские власти", – сказала М.Захарова.

Она уточнила, что делегация от Еревана посетила на прошлой неделе город Буча на Украине, члены делегации – армянский посол в Киеве и глава одного из районов Еревана, – заявили о солидарности Армении с Украиной в борьбе, как они сказали, "с российской агрессией".