Михеев: десятую часть портфеля заказов "Рособоронэкспорта" составляют военные вертолеты

Генеральный директор спецэкспортера сообщил, что в количественном выражении больше всего контрактных документов с иностранными заказчиками подписано на транспортные вертолеты типа Ми-17/ Ми-171

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Контракты на поставку военных вертолетов составляют десятую часть общего портфеля заказов "Рособоронэкспорта". Об этом сообщил ТАСС генеральный директор спецэкспортера Александр Михеев перед открытием Международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia 2024, которая проходит с 10 по 12 июня в МВЦ "Крокус экспо" в Москве.

"Контракты на поставку военных вертолетов составляют примерно 10% от общего портфеля заказов "Рособоронэкспорта", - сказал Михеев.

Он отметил, что в количественном выражении больше всего контрактных документов с иностранными заказчиками подписано на транспортные вертолеты типа Ми-17/ Ми-171.