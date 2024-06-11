Новая верфь заработает в России в начале 2030-х готов

Планируемый срок реализации проекта новой судостроительной верфи в России – 2031–2032 годы. Об этом рассказал в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) статс-секретарь – замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

"Решение о месте строительства новой верфи будет приниматься на основании дальнейшего сравнительного анализа с учетом всех рисков и ограничений по площадкам, влияющих на возможность, сроки и стоимость реализации проекта. Ориентировочный срок реализации проекта – 2031–2032 годы", – рассказал он.

Объединенная судостроительная корпорация sudostroenie.info

На прошлой неделе глава ВТБ Андрей Костин заявил, что банк хочет построить две новые верфи за пять лет: одну – на Дальнем Востоке, вторую – на Северо-Западе России.

Осенью 2023 года предприятия ОСК передали на пять лет в управление банку ВТБ. Андрей Костин был избран председателем совета директоров корпорации, ее гендиректором стал Андрей Пучков, ранее занимавший должность первого зампреда правления ВТБ.

ПМЭФ проходил с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году: "Основа многополярного мира – формирование новых точек роста".