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Военное обозрение

Британский эксперт: Украина начнёт террористическую войну против России, если Зеленскому «навяжут мир»

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Источник изображения: topwar.ru

Украина развернет террористическую войну против России, если проиграет в этом конфликте. С таким прогнозом выступил британский военный эксперт Николас Драммонд, консультирующий комитет по обороне парламента Великобритании.

Британский аналитик предрекает России террористические акты со стороны Зеленского и его окружения, если Украина проиграет в конфликте или ей "навяжут мир". По его словам, будут атакованы российские школы и гражданская инфраструктура, будут нанесены более сильные разрушения, чем на данный момент. При этом Драммонд считает, что в Киеве уже сейчас планируют подобные нападения.

Украина захочет вести террористическую деятельность в России, если Россия победит в Украине или получит какую-либо победу. (...) Эта деятельность будет включать в себя бомбардировки школ, бомбардировку инфраструктуры... Она начнется всерьез, если Зеленскому будет навязано какое-либо мирное соглашение.

- заявил эксперт, добавив, что если Украина развяжет террористическую войну, то это будет страшнее, чем во время конфликта.

Со своей стороны отметим, что ничего нового британский эксперт не сказал, Украина и так является террористическим государством, поскольку наносит удары по гражданским объектам, в том числе и школам. Два теракта против Крымского моста, подрывы объектов топливно-энергетического сектора, ракетные удары по жилым домам и т. д. давно превратили Зеленского и его окружение в террористов. В Кремле уже заявили, что Россия учитывает планы Киева вести террористическую деятельность, поэтому британец ничего нового не сказал.

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Страны
Великобритания
Россия
Украина
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