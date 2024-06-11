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Военное обозрение

Китайский телеканал: украинский конфликт показал, какими должны стать танки для современной войны

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Источник изображения: topwar.ru

Украинский конфликт показал, какими должны стать танки для современной войны. Их производители, скорее всего, откажутся от крупнокалиберного оружия и мощной брони.

Такое мнение высказывает телеканал CCTV из Китая.

СМИ утверждает, что танки нового поколения должны имеет возможность наносить поражение противнику на больших дистанциях и выполнять функции центра управления беспилотными аппаратами. Китайский телеканал отмечает, что в обязанности танковых войск больше не будет входить борьба с танками и другой бронетехникой противника. В большей степени они сосредоточатся на огневой поддержке пехотных подразделений.

Повышенное внимание разработчики данной бронированной техники станут уделять ее защите от поражения дронами и ракетным вооружением. Новейшие танки будут в основной своей массе легкими, с небольшим боевым отделением и необитаемой башней. У них появятся возможности для запуска и посадки БПЛА.

Китайские журналисты отмечают: украинский конфликт четко продемонстрировал, что танки, стоящие на вооружении армий мира, устарели и не отвечают требованиям современной войны.

Собственно, рассуждения представителей СМИ Китая подтверждают значительные успехи российских военных в борьбе с совершенной бронетехникой западного производства. Им удается вполне успешно расправляться с хвалеными «Абрамсами» и «Леопардами».

Русские обнаружили, что Abrams может быть выведен из строя беспилотниками, особенно «Ланцетом», или уничтожен минами

- отмечается в китайской газете Asia Times.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Украина
Продукция
M1 Abrams
Проекты
БПЛА
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