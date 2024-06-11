Финляндия отправила Украине новейшие образцы оборонной промышленности

Отзывы об использовании финской продукции были положительными, сообщил начальник управления военной экономики финских Сил обороны Микко Хейсканен

ХЕЛЬСИНКИ, 10 июня. /ТАСС/. Финляндия в рамках военной помощи поставляет Украине новейшие образцы оборонной промышленности, рассказал агентству STT начальник управления военной экономики финских Сил обороны, генерал-лейтенант Микко Хейсканен.

Финляндия не раскрывает содержание пакетов военной помощи Украине.

Однако в интервью STT Хейсканен рассказал, что помимо старой оборонной техники, находящейся на вооружении, на Украину были экспортированы и последние новинки финской оборонной промышленности, некоторые из которых еще находятся на стадии разработки.

"Отзывы об использовании финской продукции были положительными", - отметил Хейсканен.

Финляндия направила с февраля 2022 года на Украину 23 пакета военной помощи, в общей стоимости достигнув €2 млрд, сообщали ранее в минобороны страны.