ВКС закупили новую партию самолетов Як-130

ОАК передала Минобороны новую партию учебно-боевых самолетов Як-130

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Иркутский авиазавод Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в "Ростех") изготовил и передал Минобороны РФ новую партию учебно-боевых самолетов Як-130, сообщили в понедельник в пресс-службе госкорпорации.

"Учебно-боевой самолет Як-130, разработанный ПАО "Яковлев", отличается маневренностью и современным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования. На самолете в условиях, приближенных к боевой обстановке, можно отрабатывать условное или реальное применение вооружения типа "воздух-воздух" или "воздух-земля".

"В августе этого года Иркутский авиационный завод отметит свое 90-летие, и на протяжении всех этих лет выполнение государственного оборонного заказа оставалось одним из ключевых приоритетов предприятия. На текущем этапе значительные ресурсы завода также сосредоточены на выполнении задач по поставкам истребителей Су-30СМ и учебно-боевых Як-130 под нужды армии и флота", – цитируется в сообщении гендиректор ОАК Юрий Слюсарь.

В декабре прошлого года сообщалось, что Иркутский авиазавод изготовил и передал Минобороны России учебно-боевые самолеты Як-130.