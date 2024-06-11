ВСУ пытаются использовать "стаи" дронов, рассказал артиллерист

Боец ВС России: ВСУ пытаются использовать стаи дронов против артиллерии

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 10 июн - РИА Новости. ВСУ пытаются использовать "стаи" дронов в контрбатарейной борьбе на купянском участке фронта, рассказал РИА Новости командир боевой машины РСЗО БМ-21 "Град" 275-го самоходного артиллерийского полка 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" с позывным "Саня-Саня".

"После того, как ты отработал по огневой цели, тебе передают, что вылетел разведчик, за разведчиком летит 4-5 "Камикадзе", понятно, что ты куда-то попал хорошо, ты кому-то насолил, на тебя сразу начинается охота. Все изменилось. Прогресс движется и мы стараемся идти в ногу со временем. И ребята с постов (воздушного наблюдения – ред.) выезжают с нами, их (дроны – ред.) уничтожают", - рассказал артиллерист.

Ранее в Минобороны заявили, что подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 14-й, 116-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Берестовое Харьковской области, Серебрянка и Торское ДНР.