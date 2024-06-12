"От ее огня не скрыться". Под Харьковом дебютировала новая артустановка

В зоне СВО начали применять новейшую САУ "Мальва"

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости, Андрей Коц. В Харьковской области заметили САУ 2С43 "Мальва", применяемую для контрбатарейной борьбы и поражения точечных целей. Благодаря уникальным характеристикам противнику крайне сложно ее выследить и уничтожить. О том, на что способно это орудие, — в материале РИА Новости.

Легкая и мобильная

Опыт специальной военной операции однозначно доказал: мобильность для ствольной артиллерии — главный залог выживания. Количество дронов над полем боя с обеих сторон столь велико, что гаубицу засекают практически сразу после первого выстрела. Чтобы не попасть под "ответку", САУ должна быстро покинуть огневую позицию. Однако чтобы свернуть буксируемое или гусеничное орудие, требуется время, которого очень часто нет.

Самоходное артиллерийское орудие 2С43 "Мальва" на международном военно-техническом форуме "АРМИЯ-2023" Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Зыков

"Мальва" лишена этого недостатка. 2С43 — первая российская САУ на колесной базе. Она выполнена на шасси полноприводного автомобиля БАЗ-6910-027 с колесной формулой 8х8: "Мальва" значительно легче и мобильнее основной гусеничной гаубицы российской армии того же калибра — "Мсты-С". Боевая масса новой машины — 32 тонны, ее можно транспортировать самолетами Ил-76.

Двигатель — дизельный ЯМЗ-8424.10, мощность — 470 лошадиных сил. Боевая машина способна разгоняться на шоссе до 80 километров в час. Запас хода — тысяча километров: вдвое больше, чем у "Мсты-С". Может передвигаться и по бездорожью. В двухрядной кабине в передней части шасси размещается расчет из пяти человек, центр отдан под различные агрегаты и боекомплект, а в корме находится артиллерийская установка.

Самоходная артиллерийская установка "Мальва" Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

У "Мальвы" нарезное орудие 2А64 с длиной ствола 47 калибров. Такую же гаубицу устанавливают на "Мсту-С". САУ может использовать все виды боеприпасов калибра 152 миллиметра. Поражает цели на удалении до 24 километров осколочно-фугасным снарядом и до 28 километров — активно-реактивным. Однако новейший управляемый "Краснополь-Д" эта пушка способна закинуть на 43 километра.

Снайперская САУ

Последнее особенно важно. Западные колесные аналоги, такие как французский CAESAR, шведский Archer, а также украинская "Богдана" по паспорту бьют осколочно-фугасным на дистанцию до 40 километров. "Краснополь-Д" позволит российским артиллеристам "перестреливать" противника по дальности, что очень важно при грамотной организации контрбатарейной борьбы. Кроме того, такая дальнобойность делает "Мальву" практически неуязвимой для FPV-дронов.

Что еще более ценно, 2С43 — очень точная. Она оснащена современной системой управления огнем, которая сама рассчитывает направление стрельбы, угол наклона орудия и выполняет наведение в полностью автоматическом режиме. Координаты цели и метеоданные вбивают в компьютер заранее, чтобы не тратить лишнее время на огневой позиции. Прибывшему в зону стрельбы расчету остается лишь подготовить орудие, зарядить его и дать залп. Управление дублируется: если сложная автоматика выйдет из строя, все операции можно провести в ручном режиме. Скорострельность САУ зависит от выучки заряжающих и может доходить до семи выстрелов в минуту. Возимый боекомплект — 30 снарядов.

Точность, дальнобойность, скорострельность и мобильность превращают "Мальву" в идеальное кочующее огневое средство. Это либо артиллерийское подразделение, либо отдельная установка, чья задача — сбить противника с толку путем последовательного ведения огня с нескольких позиций. Количество таких средств, их калибры и объем используемых боеприпасов определяют в зависимости от тактической обстановки.

Колесная самоходная гаубица "Мальва" Источник изображения: CC BY 4.0 / Минобороны РФ (cropped) /

Как правило, для каждого КОС устанавливают время и порядок ведения огня, подготавливают четыре-пять позиций и определяют порядок их смены. После стрельбы по назначенным командованием целям используют заранее выбранные маршруты для скрытного передвижения на новое место. В результате одной самоходкой можно серьезно "закошмарить" противника и создать у него иллюзию, что по нему работает целая батарея.

Кроме того, "Мальву", благодаря мобильности, можно использовать в качестве дежурного огневого средства в составе разведывательно-ударного комплекса и принимать целеуказание непосредственно с беспилотников или с поля боя. Это серьезно сокращает время от обнаружения цели до уничтожения.

В короткие сроки

Важно отметить, что 2С43 довели до стадии серийного производства в короткие сроки. Нижегородский ЦНИИ "Буревестник" проводил опытно-конструкторские работы с шифром "Набросок" с середины 2010-х. Целью программы было создание нескольких перспективных образцов самоходной артиллерии, отвечающих современным требованиям к подобной технике. В 2019-м стало известно, что в рамках этой ОКР создают 152-миллиметровое орудие на колесной базе.

Опытный образец построили уже в следующем году. В 2020-м его в закрытом порядке показали руководству Минобороны, а публике представили несколько фотографий и общую информацию. В том же году перспективную самоходку вывели на заводские испытания. Машина "вела себя" хорошо и соответствовала заданным характеристикам. Государственные испытания проходили с весны 2021-го по май 2023-го, а серийное производство началось в конце прошлого — начале текущего года.

Важно отметить, что новую САУ не рассматривают как замену существующим самоходкам. Она должна дополнить гусеничную технику и дать сухопутным войскам новые возможности. Комбинированный парк самоходной артиллерии на разной базе сможет эффективнее вести боевую работу и успешнее решать весь спектр возникающих боевых и огневых задач.