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РИА Новости

Под Авдеевкой применили робототехнические комплексы разминирования

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Российские военнослужащие в Авдеевке
Российские военнослужащие в Авдеевке.
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

МО: инженеры и роботы группировки "Центр" разминируют территорию под Авдеевкой

ЛУГАНСК, 10 июн - РИА Новости. Инженеры группировки войск "Центр" применяют робототехнические комплексы разминирования для расчистки территории от взрывоопасных предметов в Авдеевке, сообщили РИА Новости в министерстве обороны РФ.

"В Авдеевке военнослужащие инженерно-саперного подразделения группировки войск "Центр" в ходе разминирования гражданской инфраструктуры применили специальную технику и робототехнические комплексы разминирования для очистки местности от взрывоопасных предметов", - сообщили в МО РФ.

В ведомстве отметили, что для проделывания проходов в минных полях военнослужащие используют бронированную машину разминирования "Корт-Б" с установленным колейным минным тралом, позволяющим обезвреживать как противопехотные, так и противотанковые мины. Также для разминирования местности применяют робототехнический комплекс разминирования "Уран-6", оснащенный пятью различными сменными инструментами, которые позволяет саперу разминировать различных типы грунтов, управляя машиной с пульта радиоуправления и находясь на безопасном удалении.

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Страны
Россия
Продукция
Уран-6
Компании
Минoбороны РФ
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