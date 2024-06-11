Под Авдеевкой применили робототехнические комплексы разминирования

МО: инженеры и роботы группировки "Центр" разминируют территорию под Авдеевкой

ЛУГАНСК, 10 июн - РИА Новости. Инженеры группировки войск "Центр" применяют робототехнические комплексы разминирования для расчистки территории от взрывоопасных предметов в Авдеевке, сообщили РИА Новости в министерстве обороны РФ.

"В Авдеевке военнослужащие инженерно-саперного подразделения группировки войск "Центр" в ходе разминирования гражданской инфраструктуры применили специальную технику и робототехнические комплексы разминирования для очистки местности от взрывоопасных предметов", - сообщили в МО РФ.

В ведомстве отметили, что для проделывания проходов в минных полях военнослужащие используют бронированную машину разминирования "Корт-Б" с установленным колейным минным тралом, позволяющим обезвреживать как противопехотные, так и противотанковые мины. Также для разминирования местности применяют робототехнический комплекс разминирования "Уран-6", оснащенный пятью различными сменными инструментами, которые позволяет саперу разминировать различных типы грунтов, управляя машиной с пульта радиоуправления и находясь на безопасном удалении.