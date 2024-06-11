В Крыму заявили о переходе конфликта на Украине на новую фазу

Глава парламента Крыма Константинов: украинский конфликт выходит на новую фазу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что украинский конфликт выходит на новую фазу противостояния, когда ВСУ на фоне больших потерь сосредоточатся исключительно на попытках ударов по территории России поставляемым западным оружием.

"Ситуация на фронте у киевского режима напряженная. Людей на фоне больших потерь и нежелания умирать за клику (Владимира) Зеленского не хватает, поэтому они будут делать акцент на ударах по территории России поставляемым западным оружием. Людей воевать не хватает, а вот запускать ракеты и беспилотники - на это у них еще людской ресурс найдется. Они будут это делать, и нам нужно быть к этому готовыми. Этот конфликт переходит на новую фазу", - сказал Константинов в интервью РИА Новости на ПМЭФ.

По его словам, западные страны живут колониальным мышлением и им плевать на другие народы.

"Коллективный Запад волнует только своя экономика. Им плевать на сотни тысяч убитых украинцев", - сказал Константинов.

Петербургский международный экономический форум проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.