Австралия получит «Сову» с дальностью 200 километров

Австралия получит дрон-камикадзе Owl с дальностью 200 километров

Армия Австралии может получить дрон-камикадзе Owl («Сова») с дальностью около 200 километров до конца 2024 года. Об этом пишет Army Recognition.

Разработанный компанией Innovaero аппарат проходит испытания в одном из подразделений специальных операции австралийской армии. Представитель минобороны Австралии отметил, что военные получат новый беспилотник в этом году.

Отмечается, что в рамках контракта на сумму 5,3 миллиона долларов над беспилотником работали с 2022 года. Дрон самолетного типа получил электродвигатель. Аппарат может находиться в воздухе до 30 минут.

Ранее в июне стало известно, что Вооруженные силы России установили рекорд по количеству ударов, нанесенных дронами-камикадзе «Ланцет» за месяц. В мае зафиксировали более 300 эпизодов применения аппаратов.

В мае представитель группы компаний «Беспилотные системы» сообщил, что российский беспилотник Supercam С350М способен передавать видео прямо на средства огневого поражения.