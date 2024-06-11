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Австралия получит «Сову» с дальностью 200 километров

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Фото: Jason Reed / Reuters
Фото: Jason Reed / Reuters.

Австралия получит дрон-камикадзе Owl с дальностью 200 километров

Армия Австралии может получить дрон-камикадзе Owl («Сова») с дальностью около 200 километров до конца 2024 года. Об этом пишет Army Recognition.

Разработанный компанией Innovaero аппарат проходит испытания в одном из подразделений специальных операции австралийской армии. Представитель минобороны Австралии отметил, что военные получат новый беспилотник в этом году.

Отмечается, что в рамках контракта на сумму 5,3 миллиона долларов над беспилотником работали с 2022 года. Дрон самолетного типа получил электродвигатель. Аппарат может находиться в воздухе до 30 минут.

Ранее в июне стало известно, что Вооруженные силы России установили рекорд по количеству ударов, нанесенных дронами-камикадзе «Ланцет» за месяц. В мае зафиксировали более 300 эпизодов применения аппаратов.

В мае представитель группы компаний «Беспилотные системы» сообщил, что российский беспилотник Supercam С350М способен передавать видео прямо на средства огневого поражения.

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Страны
Австpалия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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