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Известия.ru

«Рособоронэкспорт» поставит свыше 170 вертолетов более чем в 20 стран

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Михеев: «Рособоронэкспорт» поставит свыше 170 вертолетов более чем в 20 стран

Компания «Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») поставит свыше 170 вертолетов в более чем 20 стран. Об этом на международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2024 сообщил генеральный директор компании Александр Михеев.

«Среди наиболее востребованных на мировом рынке вертолетов мы отмечаем боевой разведывательно-ударный Ка-52Э, боевой Ми-28НМЭ, военно-транспортные Ми-171Ш и транспортно-боевые Ми-35М и Ми-35П, которые представим на выставке», — приводит его слова «РИА Новости».

Гендиректор компании уточнил, что производственные способности позволяют «Рособоронэкспорту» как обеспечивать Вооруженные силы РФ современными машинами, так и выполнять контракты по экспорту.

«Мы предлагаем широкий выбор вариантов сотрудничества, которые позволят иностранным партнерам совместно с «Рособоронэкспортом» и компаниями российской оборонной промышленности создавать и выпускать новые образцы вертолетов с применением уникальных отечественных технологий», — подчеркнул Михеев.

Ранее, 28 марта, в «Рособоронэкспорте» заявили о десяти совместных проектах с другими странами, например, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, в Африке, Латинской Америке и в странах СНГ.

Ранее, 5 февраля, Михеев рассказал, что портфель заказов «Рособоронэкспорта» по состоянию на конец 2023 года достиг рекордной за 23 года существования компании суммы — более $55 млрд. Весь мир видит, что российское оружие превосходит западное на поле боя, его выбор становится очевидным, отметил тогда он. Кроме того, 6 февраля глава госкомпании рассказал, что новые российские образцы оружия и военной техники в 2024 году получат разрешения на экспорт.

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