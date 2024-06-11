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ТАСС

"Рособоронэкспорт" покажет на выставке HeliRussia новейшую управляемую ракету 305Э

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Легкая многоцелевая управляемая ракета 305Э
Легкая многоцелевая управляемая ракета 305Э.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Также компания представит широкую линейку авиационных средств поражения

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. АО "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") покажет на Международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2024 новейшую легкую многоцелевую управляемую ракету 305Э и доказавшие эффективность в зоне специальной военной операции (СВО) противотанковые управляемые ракеты (ПТУР). Об этом сообщили в пресс-службе спецэкспортера.

"Рособоронэкспорт" также покажет широкую линейку авиационных средств поражения, в том числе доказавшие свою высокую эффективность в ходе специальной военной операции противотанковые управляемые ракеты и новейшую легкую многоцелевую управляемую ракету 305Э", - сказали в пресс-службе.

  

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Страны
Россия
Компании
РОЭ
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