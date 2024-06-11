"Рособоронэкспорт" покажет на выставке HeliRussia новейшую управляемую ракету 305Э

Также компания представит широкую линейку авиационных средств поражения

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. АО "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") покажет на Международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2024 новейшую легкую многоцелевую управляемую ракету 305Э и доказавшие эффективность в зоне специальной военной операции (СВО) противотанковые управляемые ракеты (ПТУР). Об этом сообщили в пресс-службе спецэкспортера.

"Рособоронэкспорт" также покажет широкую линейку авиационных средств поражения, в том числе доказавшие свою высокую эффективность в ходе специальной военной операции противотанковые управляемые ракеты и новейшую легкую многоцелевую управляемую ракету 305Э", - сказали в пресс-службе.