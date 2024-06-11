Портфель заказов "Рособоронэкспорта" включает контракты на поставку более 170 вертолетов

Среди наиболее востребованных на мировом рынке - боевой разведывательно-ударный Ка-52Э, боевой Ми-28НМЭ, военно-транспортный Ми-171Ш и транспортно-боевые Ми-35М и Ми-35П, сообщил гендиректор компании Александр Михеев

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Портфель заказов "Рособоронэкспорта" на вертолеты включает контракты на поставку свыше 170 машин более чем в 20 стран. Об этом сообщил генеральный директор спецэкспортера Александр Михеев.

"Портфель заказов компании на вертолетную технику включает в себя контракты на поставку свыше 170 машин более чем в 20 стран", - привели в пресс-службе организации слова Михеева.

По его словам, среди наиболее востребованных на мировом рынке вертолетов - боевой разведывательно-ударный Ка-52Э, боевой Ми-28НМЭ, военно-транспортный Ми-171Ш и транспортно-боевые Ми-35М и Ми-35П, которые компания представит на выставке HeliRussia 2024, которая пройдет с 10 по 12 июня в МВЦ "Крокус экспо" в Москве.