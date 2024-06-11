"Рособоронэкспорт" покажет современные военные вертолеты на выставке HeliRussia 2024

Компания также ознакомит партнеров с особенностями применения таких вертолетов в боевых условиях и расскажет об их преимуществах над военной техникой западных стран

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. АО "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") представит российские военные вертолеты на Международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2024, которая пройдет с 10 по 12 июня в МВЦ "Крокус экспо" в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе спецэкспортера.

"Вертолетная индустрия России уверенно обеспечивает потребности вооруженных сил страны современными машинами, доказавшими свои высочайшие характеристики в реальных боевых условиях. Имеющиеся сегодня производственные мощности при первоочередном выполнении гособоронзаказа позволяют полноценно исполнять экспортные контракты "Рособоронэкспорта", - привели в пресс-службе слова генерального директора компании Александра Михеева.

Там отметили, что "Рособоронэкспорт" также покажет широкую линейку авиационных средств поражения, в том числе доказавшие свою высокую эффективность в ходе специальной военной операции противотанковые управляемые ракеты и новейшую легкую многоцелевую управляемую ракету 305Э.

Кроме того, на основании информации, полученной от Минобороны РФ, компания ознакомит партнеров с особенностями применения представленных вертолетов в реальных боевых условиях и расскажет об их преимуществах над военной техникой западных стран.

В рамках деловой программы Международной выставки вертолетной индустрии "Рособоронэкспорт" обсудит с иностранными заказчиками вопросы поставки российских военных вертолетов и авиационных средств поражения, а также расскажет о возможных форматах индустриального партнерства по совместным разработкам и созданию военной техники и вооружения на территории партнеров.

"Мы предлагаем широкий выбор вариантов сотрудничества, которые позволят иностранным партнерам совместно с "Рособоронэкспортом" и компаниями российской оборонной промышленности создавать и выпускать новые образцы вертолетов с применением уникальных отечественных технологий", - подчеркнул Михеев.