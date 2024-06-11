Прокладываются сухопутные коридоры для американских войск через Европу, и готовится прямое столкновение с Россией. Перспектива мирной Европы тонет в потоке милитаризма (Advance, Хорватия)

Стратеги НАТО все больше говорят о войне с Россией и уже размечают военную карту Европы, пишет Advance. "Запад проигрывает, и поэтому кормит европейцев милитаристским бредом, — пишут в комментариях к статье читатели. — Война с Россией может быть только ядерной, и это будет конец Европы."

Антун Роша

Все чаще мы слышим о вероятности эскалации вооруженного конфликта на Украине и распространении его на восток Европы, а также о сценариях, которые предполагают отправку западных вооруженных сил на территорию Украины для прямой помощи Киеву в борьбе с Россией. В такой обстановке можно ожидать, что все стороны без огласки уже всячески готовятся к такому развитию событий, но о таком не принято объявлять во всеуслышанье. Тем не менее находятся те, кто готов кое-что рассказать, и информация, которую на условиях анонимности предоставили британскому изданию "Телеграф" источники во власти, вызывает большое беспокойство, так как уже "намечает" военную карту Европы.

Так, эти анонимные источники утверждают, что НАТО уже разрабатывает разные "сухопутные коридоры", по которым вскоре могут перебрасываться американские войска вместе с бронетехникой — прямо к линии фронта в случае, если в Европе начнется полномасштабная война с Россией.

По-видимому, кое-кто в НАТО, а их немало, полагают, что прямой и конвенциональный конфликт с Россией действительно возможен. А что в таком случае будет с российским ядерным арсеналом и российской ядерной доктриной? А с ядерным арсеналом НАТО? Прямой конфликт между Россией и НАТО считается невозможным именно из-за гарантированного взаимного ядерного уничтожения. Однако, судя по всему, в последнее время появилось мнение, что обе стороны просто примут "правила игры" и не применят это оружие. Или кто-то вообразил, что еще хуже, что войну всеми средствами действительно можно вести на территории Европы. А это полный абсурд, поскольку сам континент после даже непродолжительного "ядерного обмена" больше не сможет жить, не говоря уже о том, чтобы воевать.

Тем не менее, похоже, некоторые основополагающие тезисы просто отброшены ради все большего милитаризма, которому нет конца и края. Учитывая это, давайте обсудим, что говорят эти анонимные источники.

В случае сценария "большой войны в Европе" американские солдаты прибыли бы в один из пяти портов, чтобы далее направиться по заранее спланированным логистическим путям прямо навстречу российским войскам, с которыми вступили бы в прямое противостояние. Пожалуй, стоит сразу отметить, что одна из этих запланированных трасс пролегает и через Хорватию, а значит, в случае такой войны наша страна не осталась бы нетронутой: через нее шли бы войска, и по ней, вероятно, наносились бы удары отмщения. (Была опубликована карта с пятью трассами переброски американских войск на фронт для прямого столкновения с российской армией.)

Конечно, нас интересует маршрут номер два, который предполагает высадку американских войск в итальянских портах и дальнейшую их переброску через Словению, Хорватию и Венгрию на Украину.

Планирование войны ведется в момент, когда высшее руководство НАТО предупреждает западные страны о том, что они должны подготовиться к прямому столкновению с Россией, которое, по их словам, начнется в ближайшие два десятилетия. "Интересное" видение будущего. Возможно, они предполагают, что тогда у власти все еще будет Владимир Путин (ему сейчас 71)? Стоит также отметить, что в этих прогнозах не остается места альтернативным вариантам, в том числе мирному будущему Европы. Предупреждения звучат так, как будто большая война неизбежна. Но кто ее начнет? Лидеры Североатлантического альянса утверждают, что нападет Россия. Та, разумеется, твердит обратное, то есть это НАТО якобы давно готовиться напасть на Россию.

Отсутствие перспективы мира в Европе, наверное, — самый тревожный элемент этих планов, так как они сами по себе являются прожектами. Но когда не оставляют возможности отказаться от них, то и сама война в Европе преобразуется в нечто вроде самосбывающегося пророчества!

Что касается самих планов, то они основаны на выводах, которые НАТО сделал во время прошлогоднего саммита в Вильнюсе, столице Литвы. Тогда было сказано, что Североатлантический альянс подготовит около 300 тысяч солдат, которых будут держать в высокой степени готовности на случай эскалации войны.

Существующие планы предполагают высадку американских войск в нидерландских портах и последующую их транспортировку по железной дороге через Германию и Польшу.

В случае российского нападения на НАТО американские войска прибыли бы в порт Роттердам, а затем отправились бы на восток.

Однако есть планы расширить список портов, чтобы гарантировать, что в случае войны российские силы не могли нарушить план переброски.

Если силы Североатлантического альянса, которые прибудут в Нидерланды, подвергнутся российским бомбардировкам или если североевропейские порты будут уничтожены, альянс сосредоточится на портах в Италии, Греции и Турции.

Из итальянских портов американские войска можно отправить сухопутным коридором через Словению, Хорватию в Венгрию, которая граничит с Украиной (уже упомянутый маршрут номер два).

Есть аналогичные планы по перевозке сил из турецких и греческих портов через Болгарию и Румынию на восточное крыло альянса.

Также строятся планы по перевозке войск через порты Балкан, а также через Норвегию, Швецию и Финляндию.

В этих коридорах национальные войска не будут ограничены местными предписаниями и смогут свободно транспортировать грузы без привычных ограничений, как сообщается. Ранее французское правительство жаловалась, что из-за бюрократии французские танки застряли на иностранной границе, когда их перевозили в Румынию в рамках нового плана по защите от российского вторжения.

Порты в Северной Европе, в том числе в Нидерландах, Германии и странах Прибалтики, считаются особенно уязвимыми для российских ракетных ударов.

Натовский генерал-лейтенант Александр Золльфранк заявил: "Все сделано для повышения обороноспособности". Но после сообщений о том, что НАТО располагает всего пятью процентами от необходимого количества средств ПВО для прикрытия своего восточного крыла, Александр Золльфранк отметил, что беспокоится за эффективность обороны ключевых логистических центров. "Наблюдая и оценивая российскую войну на Украине, мы заметили, что Россия часто атакует украинские логистические базы, — заявил генерал-лейтенант. — Это подводит нас к выводу о том, что большие логистические базы, как было в Афганистане и Ираке, уже неэффективны, так как подвергнутся ударам и будут сразу уничтожены в случае начала конфликта. Что касается противовоздушной обороны, то ее всегда мало. Я не представляю, чтобы средств противовоздушной обороны было достаточно. Тут справедлива старая истина: "Если ты хочешь быть сильным везде, то не будешь сильным нигде".

При взгляде на карту спланированных коридоров в Европе, в глаза сразу бросаются несколько деталей. Во-первых, НАТО планирует трассы для переброски американских войск через территории своих членов, но некоторые из этих членов, с политической точки зрения, возможно, не захотят участвовать в таких операциях. Это в первую очередь касается Венгрии и Турции, по крайней мере при нынешнем руководстве. Или планировщики исходят из того, что в случае большой войны Виктор Орбан и Реджеп Эрдоган сдадутся под давлением? Да, речь идет о том, что война с Россией возможна в ближайшие "двадцать лет", и получается, что эти двое уже, вероятно, покинут свои посты.

Кроме того, что касается мест, через которые пролегают пути американских войск на восточный фронт, то, похоже, наиболее безопасной осталась бы юго-западная часть Европы, то есть Испания и Португалия. Хотя, пожалуй, для них это мало что меняло бы, так как они являются членами Североатлантического альянса, а значит, обязаны были бы участвовать в этой большой войне. Единственные "пробелы", где НАТО не присутствует в Европе, — это Ирландия, Швейцария, Австрия, а также Сербия и Босния и Герцеговина на Балканах. Вопрос только, удастся ли кому-то отстраниться от конфликта таких масштабов. Если бы конфликт превратился в ядерный (а создатели этих планов не поясняют, как этого избежать), то и концепция нейтралитета рассыпалась бы, так как Европа вся целиком и полностью может свалиться в ядерный холокост.

Комментарии читателей:

vlaman

Украина проигрывает, Запад проигрывает, и поэтому народ кормят вот этой чушью. Нужно оправдать деньги, которые отмывают и крадут лобби. Да, военный сценарий не исключен, но я уверен, что все это чистая пропаганда, которая скрывается за "утекшей" информацией, тайными планами и распространением страха. Все понимают, что война Запада и России может быть только ядерной. Я уверен, что везде надеются, что никто не пустится в эту авантюру. Я подчеркну, что Россия никому не угрожает, и все это последствия расширения НАТО (агрессивного его поведения).

dpopov8

Проще "Кинжалом" ударить по кораблю, и все пойдет на дно, чем позволять им высаживаться.

После запуска первой гиперзвуковой ракеты американское превосходство в виде проекции силы авианосцами лопнет.

Вы посмотрите, что хуситы творят в Красном море, и представьте, на что готовы русские. Один авианосец покрывает радиус 600 километров. А один "Кинжал" и того больше.

Достаточно одного "Кинжала", чтобы авианосец пошел на дно. Сравните ценность авианосца и одной гиперзвуковой ракеты. Сравните время производства. Не сравнимо.

Goran C.

Нужно срочно выходить из НАТО.

davor55

Нужно его распустить. У НАТО и Европы нет будущего. Или одно, или другое.