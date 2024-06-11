РЭБное меню: для чего создается умная сеть обмена данными на поле боя

Российская разработка позволит объединить управление дронамами и средствами радиоэлектронной разведки и борьбы

По мере роста возможностей радиотехнических средств в зоне СВО у российских подразделений возникают и новые задачи. В частности обеспечить более эффективную координацию между средствами радиоэлектронной борьбы и разведки, а также операторами БПЛА. Российские разработчики предложили решить проблему взаимодействия путем создания системы обмена данных переднего края, которая позволит бойцам соседних подразделений получать информацию по радиоэлектронной обстановке на смежных участках линии боевого соприкосновения. Подробнее о разработке — в материале «Известий».

Единый протокол управления

Волонтерский проект «Локтар» начал работы по объединению систем радиоэлектронной разведки (РЭР) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) разных производителей в единую сеть на поле боя. Она поможет выявлять и подавлять дроны противника, но не мешать работе своих БПЛА.

— Подразделение мотострелков использует стационарные подавители дронов. В десяти километрах взвод разведки поднимает в воздух БПЛА. В неглубоком тылу командир танкового батальона пытается по активности противника в эфире понять, где ему ждать удара. Что общего между этими случаями? Правильно, общего — ничего, а должно быть. Наша система сможет решить эту проблему, — пояснил представитель проекта необходимость создания единого протокола взаимодействия радиотехнических средств.

Фото: пресс-служба проекта «Локтар» Источник изображения: iz.ru

По словам разработчика, эта же ситуация, но с применением единого протокола выглядела бы так: подразделение мотострелков видит, что противник начал использовать какую-то частоту, и начинает ее глушить, информация об этом мгновенно поступает взводу разведки, который находится в десяти километрах, и он уже начинает использовать другие частоты для поднятия в воздух своих FPV-дронов. А командир танкового батальона видит интенсивный шифрованный обмен и отправляет технику выполнять боевую задачу, не мешая разведке и мотострелкам.

Учитывая, что количество применяемых дронов, средств РЭБ и РЭР увеличилось в разы, а то и в десятки раз, бойцы и военные журналисты начали говорить о недостаточно эффективном качестве взаимодействия между станциями радиоэлектронного обнаружения и подавления, разведывательными и ударными БПЛА.

По словам собеседника издания, спустя месяц активной работы была завершена разработка базовой версии системы обмена данных переднего края взаимодействия с пятью производителями, еще такое же количество в процессе. Так, сейчас уже есть интеграция РЭР «Грань» от «Локтар» с РЭБ «Пероед-М» — данные со стационарных и мобильных комплексов радиоразведки передаются в единую систему, с нее же реализовано удаленное управление средствами РЭБ. Дальнейшее развитие системы предусматривает работу с любыми типами оборудования, сама система будет доступна для любого отечественного производителя и заказчика.

«Очень полезная инициатива, но нужно учесть детали»

Сейчас, во время СВО, один год за пять идет по темпам развития информационных технологий, применяемых в военной сфере, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Корнев.

— Получение полной картины радиоэлектронной обстановки на театре военных действий — это уже половина успеха, поэтому надеюсь, что создаваемый проект системы обмена данных переднего края закончится именно появлением готового продукта, — уточнил он. — Хотелось бы, чтобы устройств было в достаточном количестве, и протокол был максимально простым и современным. Чтобы не получалось так, что, ой, у меня радиостанция другого типа, я не могу эту информацию принять. Или мой планшет и радиостанции не вяжутся, поэтому я не вижу, что вы там передаете, какие там у вас карты и так далее.

Также эксперт подчеркнул, что передача информации должна идти по закрытым зашифрованным каналам.

Фото: пресс-служба проекта «Локтар» Источник изображения: iz.ru

— И плюс степень доступа к этой информации должна как-то регулироваться. Но опять же, чтобы тут в наведении строгости не перегнули палку, чтобы не получилось так, что на передовой можно было бы получать эту информацию, но генерал приказал всем сдать планшеты, как это у нас было два года назад. То есть когда на передовой сдавали, включая командиров, и планшеты, и сотовые телефоны, и в итоге этой информацией просто некому было пользоваться. Если вот эти все операционные моменты будут учтены, то, безусловно, очень полезная инициатива, очень полезный комплекс должен получиться, — подвел итог Дмитрий Корнев.

Ветеран войск радиоэлектронной борьбы ВС РФ Клим Дмитриев подтвердил «Известиям», что порой даже у находящихся рядом боевых подразделений не всегда налажена устойчивая связь и обмен информацией о том, на каких частотах они работают.

— В каждой части должно проводиться мероприятие по электромагнитной совместимости. Эти мероприятия включают в себя три службы — связь, разведку и РЭБ. Три эти организма должны полностью взаимодействовать друг с другом, чтобы мы средствами РЭБ не глушили свою связь и свои дроны.

Добровольческая разработка

С самого начала помимо «Локтара» в рабочую группу вошли еще несколько добровольческих команд. Ряд волонтеров-разработчиков присоединился к ним чуть позже. Их инициативу заметили в Минобороны РФ и стали оказывать поддержку. Сейчас единый протокол проходит опытную эксплуатацию на одном из стратегически важных объектов нефтеперерабатывающего комплекса страны.

— На первом этапе мы нацелены на три задачи: отследить происходящее в эфире по всей ЛБС, автоматически включить РЭБ при приближении дрона противника и моментально обмениваться информацией через систему «Грань». Это даст командованию больше времени на реакцию, снабдит его сведениями о происходящем в эфире «на кончиках пальцев», и позволит мгновенно и точечно подавить угрозу, — отметил представитель «Локтар».

Фото: пресс-служба проекта «Локтар» Источник изображения: iz.ru

Он также подчеркнул уникальность подхода, который был выработан совместно с боевыми подразделениями. Он заключается в том, что не подразделения должны подстраиваться под функционал и ограничения системы, а наоборот, система гибко подстраивается под специфику линии боевого соприкосновения, имеющиеся средства и приоритетные боевые задачи. Созданный единый протокол полностью бесплатен и развивается силами тех разработчиков, которые уже присоединились к инициативе или присоединятся к ней в будущем.

Юлия Леонова