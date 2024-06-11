ВМФ получит в 2024 году около 50 кораблей и судов обеспечения

В 2023 флоту передали 32 корабля, сообщил статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Военно-морской флот (ВМФ) России в этом году получит порядка 50 кораблей и обеспечивающих судов, сообщил статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

"Даже сравнить 2023 и 2024 год. В 2023 мы передали флоту 32 корабля - понятно, что там не только боевые корабли, но и корабли снабжения, и другие. На этот год порядка 50 запланировано. То есть мы наращиваем темпы. Это не только лодки, фрегаты, корветы, малые ракетные корабли, там есть и обеспечивающие суда. Но это для флота", - сказал он в эфире программы "Военная приемка" на телеканале "Звезда".

Евтухов в конце января сообщил, что Россия достигла полного импортозамещения в строительстве кораблей для ВМФ. "Сегодня никакие санкции не могут повлиять на строительство и сдачу кораблей", - сказал он. Евтухов уточнил, что если 20 лет назад сдача каждого корабля была экзотикой, то сегодня "мы начинаем привыкать, что это происходит регулярно".

Он также привел цифры, согласно которым за последние 10 лет ВМФ России было передано 40 надводных кораблей и 24 подводные лодки. При этом десятилетием ранее было передано всего три подводные лодки.