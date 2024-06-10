Asia Times: США пытаются догнать Россию и Китай, разрабатывая гиперзвуковую ракету для ВМС

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Соединенные Штаты отстают от России и Китая в области создания гиперзвукового оружия. Несмотря на вложенные в разработку миллиарды долларов, Вашингтон до сих пор не принял на вооружение ни одной гиперзвуковой ракеты. Об этом пишет Asia Times.

Командование ВМС США намерено получить на вооружение гиперзвуковую ракету, разрабатываемую в рамках программы HALO. Целью данной программы является оснащение как надводных кораблей, так и субмарин противокорабельной гиперзвуковой ракетой. На каком этапе находятся работы, не сообщается, но демонстрационный полет планируется не ранее 2027 года, если не будет каких-либо эксцессов, а принятие на вооружение к 2029 году.

Сами американцы позиционируют новую гиперзвуковую ракету как средство борьбы с кораблями противника в Тихом океане. Таким образом, можно говорить о том, что США разрабатывают ракету против Китая, который действительно стал угрозой для США в данном регионе.

Новая противокорабельная гиперзвуковая ракета должна стать ответом США на аналогичные разработки России и Китая, но даже ее возможное появление не поможет американцам догнать своих геополитических противников. Как пишет Asia Times, в отличие от США, Россия и Китай имеют на вооружении несколько типов таких ракет, уже испытанных и даже применяемых в боевых действиях.

На сегодняшний день ВМС США полагаются на дозвуковые ракеты, сильно отставая от России и Китая, такая же ситуация и у Сухопутных войск, и у ВВС. Проблемой США является, по мнению экспертов, попытка создать разные ракеты для различных платформ. В итоге некоторые проекты, в которые вложены миллиарды долларов, были признаны нерентабельными и свернуты.