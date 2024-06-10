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В Москве откроют первый российский роботизированный автозавод по выпуску грузовиков

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КамАЗ
КамАЗ.
Источник изображения: www.ixbt.com

Его строят вместе с КамАЗом

В Москве откроют первый в России роботизированный завод по производству среднетоннажных и тяжелых грузовых автомобилей, о чем сообщает 1prime.

Соглашение об этом было заключено на стенде Москвы в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024). Этот завод сможет ежегодно выпускать до 40 тысяч таких машин.

В церемонии подписания соглашения в сфере производства грузовиков высокого класса приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, генеральный директор КамАЗа Сергей Когогин и первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

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Страны
Россия
Персоны
Мантуров Денис
Собянин Сергей
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