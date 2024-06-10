В Москве откроют первый российский роботизированный автозавод по выпуску грузовиков

Его строят вместе с КамАЗом

В Москве откроют первый в России роботизированный завод по производству среднетоннажных и тяжелых грузовых автомобилей, о чем сообщает 1prime.

Соглашение об этом было заключено на стенде Москвы в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024). Этот завод сможет ежегодно выпускать до 40 тысяч таких машин.

В церемонии подписания соглашения в сфере производства грузовиков высокого класса приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, генеральный директор КамАЗа Сергей Когогин и первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.