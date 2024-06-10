Продвижение ВС РФ под Харьковом замедлилось. Будет ли контрнаступление ВСУ?

Полковник Ходаренок: цель ВСУ под Харьковом - выиграть время до прибытия западного оружия

Вооруженные силы Украины подтянули резервы в Харьковскую область, из-за чего наступление ВС РФ на этом направлении замедлилось. Об этом сообщают и западные СМИ, и российская сторона, в частности глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев. Что происходит на поле боя, способны ли ВСУ провести контрнаступательную операцию и какая главная цель украинских войск - разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Сразу скажем, о реальной обстановке на Харьковском направлении, не имея под рукой карт обстановки, сведений о боевом и численном составе войск, данных о потерях личного состава и техники, судить можно только в виде предположений и гипотез.

По словам Виталия Ганчева, «продвижение ВС РФ идет. Пусть оно сейчас замедлилось, но все равно идет». Если переводить слова главы военно-гражданской администрации на язык боевого донесения или оперативной сводки, то это будет выглядеть примерно так:

среднесуточные темпы продвижения частей и соединений ВС РФ несколько снизились, но войска по-прежнему продолжают атаковать противника.

Вооруженные силы Украины вводом в сражение вторых эшелонов и резервов продолжают упорно удерживать важнейшие рубежи и районы, стремятся остановить дальнейшее продвижение наступающих российских войск. К круговой обороне на Харьковском направлении подготовлены все населенные пункты. Подразделения и части ВСУ непрерывно контратакуют вклинившиеся группировки ВС РФ. Противник намерен восстановить положение по переднему краю на наиболее важных направлениях.

Главной целью ВСУ в боевых действиях на Харьковском направлении, по всей видимости, является нанесение максимальных потерь наступающим группировкам ВС РФ, выигрыш времени (до начала массированного поступления вооружения и военной техники от США и других государств - участников НАТО) с одновременным сохранением своих сил и средств для проведения в будущем возможной контрнаступательной операции. Но на данном этапе о такой операции ВСУ можно рассуждать только теоретически.

Сегодня сил и средств у ВСУ для проведения подобных наступательных операций катастрофически не хватает.

Говоря о реальном результате, которого добились ВС РФ в ходе атак на Харьковском направлении, следует для начала заметить, что на данном этапе действия российской армии в этом регионе по количеству привлеченных сил и средств непохожи на наступательную операцию оперативного масштаба. Какое место отведено боям под Харьковом в планах Генштаба ВС РФ в летней кампании этого года, остается только гадать.

Что касается возможного развития обстановки на Харьковском направлении в обозримом будущем, то оно будет зависеть исключительного от того, какая сторона и какие резервы введет в сражение. Украинская армия в настоящее время стратегическими резервами не располагает. В этом плане мяч на стороне России. Говорить же о возможном боевом и численном составе резервов ВС РФ даже предположительно очень трудно, поскольку их состояние - один из высших военных секретов.

В то же время разрешение западных стран бить по объектам внутри России дальнобойным оружием может повлиять на ход боевых действий на Харьковском направлении. Ударами ракетных войск (в полосе глубиной 250-300 км) противник в состоянии нанести удары по местам базирования оперативно-тактической и армейской авиации ВКС РФ, группировкам войск ВС РФ в исходных районах, пунктам управления и узлам связи, складам с запасами материальных средств. Эти обстоятельства могут существенно понизить боевые и оперативные возможности наступательных группировок ВС РФ.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок