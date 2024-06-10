Додон: Киев давно вынашивает планы нападения на Приднестровье, но не может этого сделать

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Киевская хунта давно вынашивает планы по нападению на Приднестровье, но не может этого сделать. Об этом заявил экс-президент Молдавии Игорь Додон.
Приднестровье является лакомым кусочком для Киева, во-первых, это удар по России, ее имиджу и т.д., а во-вторых, это склады с боеприпасами, так необходимыми украинской армии. Зеленский уже не раз пытался подступиться к Тирасполю, но постоянно получал по рукам от западных союзников, поскольку официально ПМР является частью Молдавии. Для того чтобы атаковать Приднестровье, Киеву необходимо согласие Кишинева.
- приводит РИА Новости слова Додона.
С начала СВО Украина несколько раз сосредотачивала свои силы на границе с Приднестровьем, проводя различные провокации, но до вторжения дело не дошло. По мнению экспертов, ВСУ могли захватить всю территории ПМР, поскольку сил находящихся в республике российских миротворцев явно не хватит, а перебросить туда дополнительные войска Россия не сможет ни при каких условиях.