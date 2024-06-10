Додон: Киев давно вынашивает планы нападения на Приднестровье, но не может этого сделать

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Киевская хунта давно вынашивает планы по нападению на Приднестровье, но не может этого сделать. Об этом заявил экс-президент Молдавии Игорь Додон.

Приднестровье является лакомым кусочком для Киева, во-первых, это удар по России, ее имиджу и т.д., а во-вторых, это склады с боеприпасами, так необходимыми украинской армии. Зеленский уже не раз пытался подступиться к Тирасполю, но постоянно получал по рукам от западных союзников, поскольку официально ПМР является частью Молдавии. Для того чтобы атаковать Приднестровье, Киеву необходимо согласие Кишинева.

Украина еще не напала на Приднестровье только потому, что Приднестровье де-юре в международном плане — часть Республики Молдова. Но если бы Приднестровье было бы независимое, то украинцы бы давно, с начала СВО бы атаковали. Поэтому угроза есть, но им нужно согласие Кишинёва

- приводит РИА Новости слова Додона.

С начала СВО Украина несколько раз сосредотачивала свои силы на границе с Приднестровьем, проводя различные провокации, но до вторжения дело не дошло. По мнению экспертов, ВСУ могли захватить всю территории ПМР, поскольку сил находящихся в республике российских миротворцев явно не хватит, а перебросить туда дополнительные войска Россия не сможет ни при каких условиях.