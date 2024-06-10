Британский эксперт усомнился в эффективности обещанных Макроном Зеленскому истребителей Mirage 2000-5

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Обещанные Макроном Зеленскому французские истребители Mirage 2000-5 не помогут переломить ситуацию в воздухе, на что так надеются в Киеве. Об этом пишет Business Insider.

По мнению американского издания, опросившего авиационных экспертов, французские истребители, о которых на Украине заговорили как о «новой вундерваффе», на самом деле не смогут переломить ситуацию в воздухе. И дело не в их малочисленности, хотя это тоже влияет, а в вооружении. Все дело в том, что самолет несет ракету MICA «воздух-воздух» с дальностью поражения всего 50 км. Если раньше этого вполне хватало, то сейчас уже нет. Российские современные истребители вооружены более дальнобойными ракетами.

Эффективность Mirage 2000-5 в первую очередь ограничена ракетой «воздух-воздух» MICA.

— заявил эксперт британского Королевского института оборонных исследований Джастин Бронк.

Французский Mirage 2000-5, как и американский F-16, при передаче Украине не будут снаряжать современным вооружением, опасаясь, что самолеты могут попасть к российским войскам в руки. Это накладывает определенные ограничения на их применение, оба самолета должны будут приближаться как можно ближе к цели, т. е. работать в зоне поражения российской ПВО. На этом фоне говорить об эффективности самолетов не приходится.

Ранее Макрон объявил о передаче Украине истребителей Mirage 2000-5 из наличия ВВС Франции. Передача техники пройдет в конце года, к тому времени французы должны завершить обучение украинских пилотов. В Киеве уже заявили, что новый самолет поможет бороться с российскими истребителями в воздухе, потому что он «сверхманевренный» и несет серьезное вооружение..