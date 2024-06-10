Войти
Военное обозрение

Британский эксперт усомнился в эффективности обещанных Макроном Зеленскому истребителей Mirage 2000-5

203
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Обещанные Макроном Зеленскому французские истребители Mirage 2000-5 не помогут переломить ситуацию в воздухе, на что так надеются в Киеве. Об этом пишет Business Insider.

По мнению американского издания, опросившего авиационных экспертов, французские истребители, о которых на Украине заговорили как о «новой вундерваффе», на самом деле не смогут переломить ситуацию в воздухе. И дело не в их малочисленности, хотя это тоже влияет, а в вооружении. Все дело в том, что самолет несет ракету MICA «воздух-воздух» с дальностью поражения всего 50 км. Если раньше этого вполне хватало, то сейчас уже нет. Российские современные истребители вооружены более дальнобойными ракетами.

Эффективность Mirage 2000-5 в первую очередь ограничена ракетой «воздух-воздух» MICA.

— заявил эксперт британского Королевского института оборонных исследований Джастин Бронк.

Французский Mirage 2000-5, как и американский F-16, при передаче Украине не будут снаряжать современным вооружением, опасаясь, что самолеты могут попасть к российским войскам в руки. Это накладывает определенные ограничения на их применение, оба самолета должны будут приближаться как можно ближе к цели, т. е. работать в зоне поражения российской ПВО. На этом фоне говорить об эффективности самолетов не приходится.

Ранее Макрон объявил о передаче Украине истребителей Mirage 2000-5 из наличия ВВС Франции. Передача техники пройдет в конце года, к тому времени французы должны завершить обучение украинских пилотов. В Киеве уже заявили, что новый самолет поможет бороться с российскими истребителями в воздухе, потому что он «сверхманевренный» и несет серьезное вооружение..

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Украина
Франция
Продукция
F-16
Mirage-2000
Похожие новости
08.09.2014
Триумф четвертого поколения
26.03.2014
Объем торговли оружием растет
21.03.2014
Индия ищет альтернативу Rafale
06.03.2013
Латиноамериканская свалка вооружений
06.12.2012
HAL Tejas против JF-17 Thunder (Часть I)
01.07.2009
Новинки парижского салона
24.02.2009
Aero India 2009
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.06 05:35
  • 3
О воинственности Германии.
  • 10.06 03:52
  • 1
Показано вооружение европейского истребителя «нового поколения» FCAS
  • 10.06 03:23
  • 1
Уральская компания объявила премию в 15 млн рублей за первый сбитый истребитель F-16
  • 10.06 03:16
  • 1
Как БРИКС создает новых союзников России
  • 10.06 03:12
  • 1
Демешин заявил о необходимости диверсификации ОПК в Хабаровском крае
  • 10.06 02:20
  • 1838
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.06 19:52
  • 1
Перечень поручений по производству наиболее востребованной продукции ОПК подписан президентом РФ - Мантуров
  • 09.06 19:50
  • 1
Денис Мантуров: Для развития мощностей необходимо привлечение дополнительных дешевых денег
  • 09.06 19:50
  • 3
Владимир Путин высказался о китайской экономической модели. Российские эксперты сходятся во мнении, что она эффективнее американской (Гуаньча, Китай)
  • 09.06 15:15
  • 260
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 09.06 11:02
  • 17
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 09.06 05:23
  • 28
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 08.06 22:00
  • 1
Фрегат «Адмирал Горшков» выполнил артиллерийские стрельбы в Атлантическом океане
  • 08.06 20:14
  • 3
«Ростех» прокомментировал дальность «Мальвы»
  • 08.06 14:24
  • 5
Американского «Шершня» заметили с новой ракетой