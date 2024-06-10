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НАСА исключило возможность ремонта телескопа Hubble

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Фото: NASA / Reuters
Фото: NASA / Reuters.

НАСА: пока исключается возможность ремонта орбитального телескопа Hubble

Пока исключается возможность ремонта орбитального телескопа Hubble. Об этом со ссылкой на НАСА пишет SpaceNews.

Издание напоминает, что в сентябре 2022-го американское космическое агентство и компания SpaceX подписали соглашение, предполагающее изучение возможности отправки к телескопу обслуживающей миссии на корабле Crew Dragon, в ходе которой у Hubble была бы произведена, в частности, замена неработающих гироскопов.

Как заявил директор астрофизического подразделения НАСА Марк Клэмпин, проведенный анализ показал нецелесообразность подобной миссии в ближайшее время. По его словам, реализация миссии могла бы привести к ряду трудностей, в частности, загрязнению зеркал телескопа летучими веществами от двигателей Crew Dragon.

«Хотя перезагрузка [телескопа] является вариантом на будущее, мы считаем, что нам необходимо проделать некоторую дополнительную работу, чтобы определить, перевесит ли долгосрочная отдача от науки краткосрочный научный риск», — резюмировал специалист.

В марте издание сообщило, что в проекте бюджета НАСА на 2025 финансовый год предусматривается сокращение научных программ космических телескопов Chandra и Hubble.

Космический телескоп Hubble был запущен на околоземную орбиту в апреле 1990 года многоразовым транспортным кораблем Discovery.

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Страны
США
Компании
NASA
SpaceX
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