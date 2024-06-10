Новый пакет американской военной помощи Украине на 225 миллионов долларов

Министерство обороны США 7 июня 2024 года объявило о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 225 миллионов долларов. Пакет предоставлен распоряжением президента США в рамках его административных полномочий (Presidential Drawdown of Security Assistance - PDA) и является оперативным выделением имущества из наличия министерства обороны США. Это 59-й президентский пакет военной помощи Украине по линии PDA c августа 2021 года, и пятый пакет помощи по линии PDA в 2024 году.

Подбитый и захваченный российскими военнослужащими бывший американский бронетранспортер М113 вооруженных сил Украины, апрель 2024 года (с) социальные сети

Таким образом, согласно официальным данным министерства обороны США, Соединенные Штаты выделили Украине более 51,9 млрд долл военной помощи с момента прихода к власти администрации Байдена, в том числе более 51,2 млрд долл с начала российской специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 года.

Заявлено, что в новый пакет военной помощи Украине вошли:

- зенитные управляемые ракеты для зенитных ракетных коммплексов HAWK,

- зенитные управляемые ракеты Stinger,

- дополнительные ракеты для наземных ракетных комплексов М142 HIMARS,

- 155-мм гаубицы,

- 155-мм артиллерийские выстрелы,

- 105-мм артиллерийские выстрелы,

- 81-мм минометы,

- бронетранспортеры М113,

- трейлеры для транспортировки тяжелой техники,

- прибрежные и речные катера,

- противотанковые управляемые ракеты Javelin,

- противотанковые управляемые ракеты TOW,

- одноразовые ручные противотанковые гранатометы АТ4,

- стрелковое оружие и боеприпасы к нему,

- ручные гранаты,

- подрывные заряды,

- приборы ночного видения,

- запасные части, средства материально-технического обеспечения и другое имущество.