Выстрел в небо: Украина стала полигоном для западных средств ПВО

С какими зенитными комплексами сталкиваются российские военные в зоне СВО

США и Германия дали зеленый свет применению ЗРК MIM-104 Patriot по российским военным самолетам над российской территорией — за пределами границы по состоянию на период до СВО. Но кроме комплексов Patriot в распоряжении ВСУ имеются и другие системы ПВО. Многие западные корпорации используют Украину как полигон для испытаний новых боевых систем. Что собой представляет разношерстный парк средств ПВО Украины и какую опасность это представляет для российских сил — в материале «Известий».

Только на Украине

В 2023 году были начаты поставки Украине новейшей артиллерийской системы ПВО Skynex разработки и производства германского концерна Rheinmetall. Сегодня они есть на вооружении только в ВСУ. И буквально на днях в СМИ прошла информация о рекордном заказе у Rheinmetall нескольких сотен тысяч магазинов 35-миллиметровых снарядов AHEAD для них. Снаряды такого типа оснащены дистанционно программируемым взрывателем и рассчитаны на применение против воздушных целей, а Skynex — это самоходная артиллерийская установка с автоматической пушкой Oerlikon Mk3, которая обладает высокой скорострельностью (около 1000 выстрелов в минуту). Основное назначение Skynex — противовоздушная оборона стационарных объектов на последнем рубеже, то есть поражение крылатых ракет, дронов, управляемых авиабомб на подлете к цели. Система размещена на автомобильном шасси MAN и может взаимодействовать с радаром с дальностью действия до 20–50 км. Любопытно, что собственно на Западе эта система ПВО пока нигде не используется и, по сути, испытания в боевых условиях проходит именно на Украине.

ПВО Skynex Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/Rheinmetall

Другой «инновационный» образец зенитных ракетных систем под названием FrankenSAM начал применяться ВСУ в 2024 году. Этот зенитный ракетный комплекс представляет собой гибридную переделку старых советских пусковых установок комплексов «Бук» под применение более современных американских ракет Sea Sparrow и Sidewinder. Первая — это зенитная ракета средней дальности, а вторая — адаптированная для применения в качестве ракет ПВО ракета «воздух – воздух» малой дальности. Первые образцы этих ЗРК-«Франкенштейнов» были подготовлены за океаном, но сейчас сообщается, что Украина самостоятельно может производить подобные ракетные комплексы.

Серьезные вызовы

Наиболее мощной системой ПВО, которая есть сегодня в распоряжении ВСУ, остается американский зенитный ракетный комплекс ПВО/ПРО Patriot. Он может применять несколько типов ракет с дальностью действия до 100 км и является сейчас единственной системой, которая с ненулевой эффективностью может применяться по баллистическим ракетам. В состав батареи Patriot входят пункт управления батареи AN/MSQ-104, многофункциональная радиолокационная станция (РЛС) AN/MPQ-65 и до восьми перевозимых пусковых установок М901.

ЗРК Patriot — стационарный перевозимый комплекс, которому для боевой работы необходимо развернуть на местности все компоненты, а на развертывание требуется определенное время. Зона поражения у этого ЗРК секторная, а не круговая, и поэтому для, например, защиты кого-либо объекта с разных направлений необходимо развернуть несколько батарей этих ЗРК.

Американский зенитный ракетный комплекс ПВО/ПРО Patriot Источник изображения: Фото: Global Look Press/Soeren Stache

По западным данным, относительно высокую эффективность против крылатых ракет и дронов показала германская система противовоздушной обороны IRIS-T SLM. Впервые эти комплексы были поставлены Украине осенью 2022 года, это полностью мобильные ЗРК средней дальности (до 40 км). Пусковая установка IRIS-T SLM несет до восьми ракет в транспортно-пусковых контейнерах. Они оснащены инфракрасными головками самонаведения, что позволяет вести обстрел большого количества целей — ракеты наводятся самостоятельно после пуска с применением принципа «выстрелил и забыл». В один из недавних пакетов германской военной помощи вошли несколько установок этого ЗРК, которые, вероятно, должны компенсировать потери ВСУ — боевые машины IRIS-T SLM неоднократно попадали под огонь российских средств поражения типа «Ланцет» и не только.

Достаточно эффективным на Западе считают также совместный американо-норвежский ЗРК NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System). Этот комплекс использует универсальные ракеты AIM-120 AMRAAM «воздух – воздух», которые широко применяются на западных самолетах. Комплекс обеспечивает круговую оборону от воздушных целей на дальности от 20 до 180 км. При этом ни NASAMS, ни IRIS-T не могут сбивать баллистические ракеты, их основные цели — самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, управляемые авиабомбы и относительно крупные дроны. В состав батареи NASAMS входит 12 пусковых установок (на каждой шесть ракет), несколько радаров, командный пункт и вспомогательные машины. Комплексы этого типа поставляет Украине США с 2022 года.

ЗРК NASAMS Источник изображения: Фото: TASS/ABACA

Кроме того, в распоряжении сухопутных войск ВСУ имеется несколько типов разнородных зенитных комплексов малой дальности типа Avenger из США и Stormer-Starstreak из Великобритании. Они применяют ракеты для ПЗРК (переносных зенитных комплексов), но располагают самоходными шасси. Также в ВСУ есть несколько десятков единиц германской зенитной самоходной установки «Гепард», которая в бундесвере уже снята с вооружения. «Гепард» оснащен двумя 35-миллиметровыми скорострельными пушками и относительно эффективен, наверное, только против вертолетов и дронов-камикадзе типа «Герань». В 2024 году ВСУ может получить более 90 «Гепардов» из тех запасов, которые есть в Германии. Но глобально это вряд ли серьезно может повлиять на ситуацию.

И со всеми этим «зоопарком» приходится работать нашим Вооруженным силам. Методы борьбы тут ясны — проведение комплексных операций с привлечением разнородных сил и средств: обнаружение позиций вражеских ЗРК, идентификация типа и состава, комплексная операция по поражению противорадиолокационными и другими типами управляемых ракет. В случае с более серьезными комплексами типа Patriot, возможно, с привлечением аэробаллистических ракет «Искандер» или «Кинжал». При взаимодействии разведки, сухопутных и воздушных средств поражения можно уничтожить любой зенитный комплекс.

Дмитрий Корнев