Франция передаст Украине истребители Dassault Mirage 2000-5F

6 июня 2024 года президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью французским телеканалам TF1 и France 2 заявил о намерениях передать Украине истребители Dassault Mirage 2000-5F из наличия ВКС Франции. Макрон дословно заявил: "У нас по-прежнему та же философия: мы помогаем украинцам сопротивляться, но не хотим эскалации. Мы не воюем с Россией. Завтра мы объявим о передаче Mirage 2000-5, которые позволят Украине защитить свое воздушное пространство. Мы запустим обучение. Франция строит коалицию с другими партнерами. Важным фактором является время обучения. Цель - конец года для самолетов и подготовки". "Определяющим фактором является время обучения летчиков. Мы собираемся предложить президенту Зеленскому провести подготовку летчиков этим летом. Обычно это занимает пять-шесть месяцев. И чтобы к концу года у него были летчики и самолеты", - добавил Макрон.

Истребители Dassault Mirage 2000-5F из состава истребительной группы GС 1/2 Cigognes ВКС Франции на авиабазе ВА116 в Люксей-Сен-Совер, 2023 год (с) Giovanni Colla, Daniele Faccioli, Remo Guidi / www.key.aero

Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню, давая 7 июня пояснения по поводу данной инициативы Макрона, заявил, что "неотложная задача […] состоит в том, чтобы иметь возможность очень быстро начать подготовку летчиков и техников", что станет предметом обсуждения с министром обороны Украины Рустемом Умеровым в ближайшие дни, и что обещанные Украине истребители Mirage 2000-5F будут "полностью боеспособны". "Это Mirage, которые используются сегодня, ВВС используют их для охраны неба, а также для выполнения миссий по охране неба в Эстонии, в Румынии, в миссиях НАТО", - сказал Лекорню. Министр отказался отвечать на вопрос о количестве планируемых к передаче Украине истребителей: "мы, очевидно, сейчас не называем цифр, в том числе из соображений секретности, во всяком случае, конфиденциальности по отношению к России".

Напомним, что ВВС (ВКС) Франции получили в 1997-2000 годах 37 истребителей Mirage 2000-5F, модернизированных из строевых одноместных истребителей Mirage 2000C постройки 1980-х годов. Основой модернизации была замена бортовой РЛС RDI на более современную RDY, оснащение новыми ракетами MICA класса "воздух-воздух", а также придание самолету возможности нести подвесные контейнеры целеуказания и управляемое вооруждение класса "воздух-поверхность". В настоящее время, по французским источникам, ВКС Франции имеют 26 самолетов Mirage 2000-5F (еще семь самолетов были потеряны в эксплуатации и четыре списаны), которые распределены между двумя частями - истребительной группой GС 1/2 Cigognes (22 самолета) на авиабазе ВА116 в Люксей-Сен-Совер, и истребительной эскадрильей ЕС 3/11 Corse на авиабазе ВА188 в Джибути (четыре самолета, штатно приписанных к парку GC 1/2).

Подтверждением планов передачи истребителей Mirage 2000-5F Украине стали появившиеся на французских сетевых ресурсах сообщения о возможности расформирования истребительной группы GС 1/2 Cigognes к концу этого года. По планам 2019 года, снятие истребителей Mirage 2000-5F с вооружения ВКС Франции планировалось в 2028-2030 годах, а группу GС 1/2 намечалось к 2032 году перевооружить истребителями Dassault Rafale F4. Теперь, видимо, снятие с вооружения самолетов Mirage 2000-5F произойдет досрочно, что создаст весьма серьезную брешь в истребительных возможностях французской авиации, особенно в свете недавней продажи истребителей Rafale из состава французских ВКС Греции и Хорватии, причем текущие поставки ВКС Rafale направлены всецело на восполнение убыли от этих продаж. На начало 2024 года ВКС Франции имели, помимо 26 Mirage 2000-5F, лишь 95 истребителей Rafale B/C, 65 истребителей-бомбардировщиков Mirage 2000D (причем их планировалось оставить в строю лишь 36 или 48 модернизируемых самолетов) и семь учебно-боевых истребителей Mirage 2000B. По всей видимости, Украине предполагается передать (видимо, постепенно, по мере подготовки личного состава) все 26 наличных Mirage 2000-5F, поскольку очевидно, что в случае передачи ей в конце 2024 года условной эскадрильи (12 самолетов) сохранение в строю ВКС Франции остальных 12-14 самолетов будет лишено всякого смысла.

Следует отметить, что группа из нескольких молодых украинских летчиков уже с начала года находится во Франции, проходя сейчас этап повышенной летной подготовки на самолетах Alpha Jet.

Истребители Mirage 2000-5F по уровню своего БРЭО, видимо, близки к российским истребителям Су-30СМ и Су-35С, хотя уступают последнему по возможностям РЛС и дальнего воздушного боя. Положительными сторонами Mirage 2000-5F является наличие совершенного подвесного контейнера целеуказания Damocles, возможности несения широкой номеклатуры управляемого оружия класса "воздух-поверхность", и оснащение аппаратурой передачи данных Link 16, совместимой с соответствующими информационными сетевыми системами НАТО.

Французские комментаторы обращают также внимание на слова Макрона о том, что "Франция строит коалицию с другими партнерами" по вопросу передачи Украине истребителей Mirage 2000. В связи с этим напоминается, что к настоящему времени о снятии с вооружения истребителей Mirage 2000 и их предложении на продажу объявили Катар (у которого сорвалась продажа 12 Mirage 2000-5 Индонезии) и Греция, а скоро к ним добавятся и ОАЭ. В связи с этим в мире образуется весьма серьезный ресурс "доступных" Mirage 2000 поздних модификаций. "Вы можете ясно видеть, какие страны оснащены французскими истребителями, и это открывает окно возможностей" - заявил Лекорню 7 июня.

В своем телеинтервью 6 июня Макрон объявил также о планах Франции обучить и воооружить полную бригаду для сухопутных войск Украины. Макрон заявил: "Проблема, стоящая перед Украиной, заключается в том, что она мобилизовала десятки тысяч мужчин на фронт. Задача, очевидно, состоит в том, чтобы обучить их, вооружить. Мы предлагаем обучить 4500 украинских солдат. И поэтому вооружить их, обучить, а затем предоставить им боеприпасы, оружие, которое позволит им защитить свою землю. И эта бригада, если можно так сказать, "французская бригада", может стать ключевой. Это очень существенный фактор. […] Мы переходим на новый этап".

Истребитель Dassault Mirage 2000-5F из состава истребительной группы GС 1/2 Cigognes ВКС Франции на авиабазе ВА116 в Люксей-Сен-Совер, 2023 год (с) Giovanni Colla, Daniele Faccioli, Remo Guidi / www.key.aero